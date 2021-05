Voormalig Formule 1- en huidig IndyCar- en sportscarcoureur Juan Pablo Montoya slaat een nieuwe weg in. De populaire Colombiaan gaat bij Motorsport.tv en het nieuwskanaal Motorsport.tv Live aan de slag als presentator en analist. Montoya zal de presentatie van enkele programma-items voor zijn rekening nemen en zal regelmatig aanschuiven bij de live-uitzendingen om zijn expertise en mening te delen. Daarnaast gaat hij achter de schermen aan de slag met het creatieve team van Motorsport.tv om nieuwe documentaires over de helden uit de historie van de sport te ontwikkelen en produceren.

Montoya wordt door Motorsport Network, het overkoepelende multimediabedrijf met maandelijks meer dan 56 miljoen gebruikers wereldwijd, ook naar voren geschoven om een brug te slaan tussen de traditionele racerij en de esports-community. Een van de doelen van de samenwerking is om middels een bekende coureur uit het recente verleden het oudere publiek in contact te brengen met nieuwe, jongere elementen van de sport zoals esports en gaming. Zo moet de sport toegankelijker worden voor een grotere hoeveelheid fans en deelnemers. Samen met zoon Sebastian heeft Juan Pablo Montoya in de coronapandemie veel tijd gestoken in esports.

Montoya zegt over zijn nieuwe takenpakket: “De samenwerking met Motorsport Network en Motorsport.tv Live is een spannend concept voor mij en ik kijk er erg naar uit. We werken al aan een aantal leuke projecten en we gaan content creëren waarvan veel mensen gaan genieten. De racerij is voor iedereen. Door publiek te bereiken dat mij kent uit de Formule 1 en hen bekend te maken met nieuwe aspecten kunnen we de storytelling rond deze sport naar een nieuw plan tillen.”

Naast zijn nieuwe activiteiten voor en achter de camera blijft de Colombiaan gewoon actief in de racerij.