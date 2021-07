Presentator Will Buxton krijgt eigen programma op Motorsport.tv

Londen, 21 juli 2021 – Tv-presentator en motorsport influencer Will Buxton lanceert vandaag zijn eigen exclusieve wekelijkse show op het OTT-platform Motorsport.tv: This Week with Will Buxton. De Brit is al meer dan twintig jaar actief in de Formule 1-paddock en speelde als analist een belangrijke rol in de Netflix-show Drive to Survive.

Buxton heeft de afgelopen periode met succes een eigen YouTube-kanaal opgezet. Zijn wekelijkse nieuwsshows leverden in de eerste zes maanden al meer dan twee miljoen views op. This Week with Will Buxton gaat uitgebreid in op het laatste nieuws uit de racerij. De fan staat in het middelpunt: Buxton zal vragen die kijkers live insturen behandelen. Ook worden fans gevraagd om hun eigen content in te sturen, wat vervolgens gebruikt zal worden in de uitzending. Daarnaast ontvangt hij toonaangevende gasten in de Motorsport.tv Live-studio en zal hij uitgebreide interviews met de hoofdrolspelers uit de sport houden.

Fans kunnen de twintigdelige serie bekijken op Motorsport.tv via de website of de app. Deze is beschikbaar voor Apple, Android, Fire TV, Roku en Chromecast. Delen van de show zullen te zien zijn op de websites Motorsport.com en Autosport.com.

Buxton, aangetrokken door Motorsport Network-president en voormalig F1-presentator James Allen, voegt zich bij het ervaren en getalenteerde presentatieteam van Motorsport.tv. Recentelijk werd voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya al aangekondigd als aanwinst. Zijn bijdragen zijn nu al zeer populair bij de fans. Buxton is al meer dan twintig jaar actief in de racerij, zowel print als televisie. De afgelopen jaren is hij uitgegroeid tot een van de meest bekende personen en stemmen binnen de Formule 1. Hij begon zijn loopbaan in 2001 als journalist, alvorens de overstap te maken naar de televisieverslaggeving. Hij begon als commentator van de GP2 (de voorloper van de Formule 2). Zijn gepassioneerde en kundige commentaar zorgde ervoor dat hij het liveverslag van de Formule 1 in Amerika mocht verzorgen, eerst voor Speed Channel en daarna jaren bij NBC Sports. De afgelopen seizoenen was hij regelmatig te zien bij de uitzendingen van het officiële Formule 1-kanaal evenals in de documentaire Drive to Survive.

This Week with Will Buxton wordt aangeboden aan het maandelijkse publiek van 61 miljoen bezoekers van Motorsport Network. De Executive Producer van Motorsport.tv Live is Jason Swales, ook al verantwoordelijk voor de producties van Buxton bij NBC Sports en de F1 Show.

De eerste aflevering van This Week with Will Buxton is vanaf vandaag te zien via Motorsport.tv.

Will Buxton: “In mijn jeugd was Autosport mijn bijbel, daardoor wilde ik journalist worden. Ik ben de afgelopen jaren ongelofelijk trots geweest dat mijn werk daar gepubliceerd werd. James Allen en ik kennen elkaar al jaren. Toen hij belde en vroeg of ik wat wilde doen met hem en Motorsport.tv en deel wilde worden van de grotere Motorsport Network-familie, hoefde ik niet lang na te denken. Het feit dat ik een klein concept dat ik in de lockdown op mijn eigen YouTube-kanaal heb gecreëerd met James en het geweldige team van Motorsport Network kan ontwikkelen tot een volwaardig tv-programma is de kers op de taart. Ik kan niet wachten.”

Simon Danker, CEO Motorsport.tv: “De passie en ervaring van Will in de sport, en het succes van zijn YouTube-show, maken hem de perfecte persoon voor de eerste grote show van Motorsport.tv. This Week with Will Buxton biedt fans het laatste nieuws en exclusieve interviews met toonaangevende personen uit de sport. We zijn vooral enthousiast dat fans een belangrijke rol gaan spelen in deze nieuwe serie.”

