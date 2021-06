F1 in Schools World Final live uitgezonden op nieuw Motorsport.tv-kanaal

F1 in Schools probeert kinderen met behulp van de Formule 1 enthousiast te maken voor wetenschap, technologie, engineering en wiskunde. In deze competitie krijgen studenten de opdracht om een Formule 1-schaalmodel te ontwerpen, produceren, testen en te laten rijden. Hierbij maken ze gebruik van hypermoderne software waar ook de F1-teams mee werken. De ontworpen modellen worden met een gaspatroon voortgestuwd. De beste teams leggen de rechte lijn van twintig meter in net iets meer dan een seconde af. Daarnaast houden de deelnemers zich bezig met projectmanagement, sponsoring, marketing en presentatie.

De competitie bestaat sinds 1999 en meer dan vijftig landen hebben al deelgenomen. Dit jaar wordt de World Final, die plaatsvindt van 4 tot 8 juni, live uitgezonden via het nieuwe eigen kanaal op Motorsport.tv. Andrew Denford, oprichter en voorzitter F1 in Schools, is blij met de nieuwe samenwerking: “Het is mooi dat we onze evenementen via hun platform kunnen streamen. Dit is een geweldige kans om in contact te komen met racefans van over de gehele wereld en onze educatie-initiatieven die studenten inspireren en enthousiast maken over de sport en engineering aan de wereld te tonen. Het wordt een mooie strijd!”