Motorsport Images schaft grote Ferrari-fotocollectie aan

Londen – 23 april 2021 – Motorsport Network, het digitale platform voor miljoenen liefhebbers van automotive en de racerij, maakt bekend dat de premium fotolicentie-tak Motorsport Images de Maggi&Maggi Collection heeft aangekocht. Hiermee wordt het archief bestaande uit meer dan 26 miljoen foto’s nog verder uitgebreid.

De collectie gaat terug tot 1984, toen Silvano Maggi voor een wekelijkse review in een Italiaans blad een project opstartte om alle geproduceerde Ferrari’s te fotograferen. Dit project hield jarenlang stand en bestaat uit vele honderden Ferrari-modellen. In de jaren 90 verzamelde Silvano’s zoon Paolo alle afbeeldingen in een database. Vandaag de dag bestaat die verzameling uit meer dan 100.000 foto’s en is het een van de meest uitgebreide archieven van Ferrari-productiemodellen ter wereld.

Motorsport Images staat wereldwijd bekend als de nummer 1-fotobron voor alles op het gebied van de racerij en automotive, met meer dan 26 miljoen afbeeldingen vanaf 1895. Het archief bevat onder meer een ononderbroken reeks van de historie van zeventig jaar Formule 1 Grands Prix met foto’s van alle races. Het biedt visuele content aan redactionele platformen en contentproducers en werkt eveneens samen met merken en andere B2B klanten. De collectie bestaat uit uitgebreide, en vaak exclusieve, beelden waaronder de volledige geschiedenis van de F1, de eerste gemotoriseerde voertuigen en de historie van de 24 uur van Le Mans.

De Maggi & Maggi Collectie past perfect in het straatje van Motorsport Images en de gehele Motorsport Network business: een krachtig ecosysteem van content en evenementen voor een wereldwijde gemeenschap van Ferrari-eigenaren en liefhebbers. FerrariChat is ’s werelds grootste online Ferrari community. Het Colombo archief, ’s werelds grootste privécollectie van Ferrari motorsportbeelden, hoort al bij het archief. Canossa Events, synoniem voor unieke en hoogwaardige toertochten met jaarlijks meer dan 270 evenementen, en subtak Cavallino als organisator van topevenementen zoals de Palm Beach Cavallino Classic als grootste Ferrari-klassieker evenement, maken het plaatje compleet. In het portfolio zit ook Motorsport.tv en de high-end modelbouwer Amalgam Collection.

Paolo Maggi, eigenaar Maggi & Maggi: “Toen Ercole Colombo ons liet kennismaken met Motorsport Network met het idee om hen ons fotoarchief te laten overnemen, was ik blij. Ik moest denken aan mijn vader, de oprichter van het bedrijf en de ruggengraat van onze fotostudio. Zijn passie voor de rode wagens uit Maranello sloeg over op mij. In 35 jaar tijd hebben we het grootste archief op het gebied van Ferrari productiemodellen ontwikkeld. Het bracht ons in staat om onze foto’s in kranten over de gehele wereld te publiceren. De collectie behoort nu tot het belangrijkste motorsportnetwerk ter wereld en zal de naam Maggi & Maggi voor altijd in stand houden. Ik wil mijn vriend Ercole bedanken voor dit nieuwe avontuur.”

James Allen, Motorsport Network President: “Het beste is nog beter geworden! We hebben hard gewerkt om ’s werelds grootste en beste fotoarchief op het gebied van automotive en racesport uit te breiden. De Maggi & Maggi-collectie zorgt voor nog meer diepgang. Klanten kunnen toegang krijgen tot het rijke archief aan beelden van elk Ferrari-model en we zullen de collectie toevoegen aan ons groeiende Ferrari-ecosysteem.”

Voor meer informatie:

Ravi Panhania, Motorsport Network

Ravi.Panhania@motorsport.com

+44 7984 399047