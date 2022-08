Nigel Mansell, de Formule 1-kampioen van 1992, heeft op het nieuwe Motorsport Multiverse-platform een collectie officiële NFT’s gelanceerd om de dertigste verjaardag van zijn wereldtitel te vieren.

Motorsport Multiverse introduceert een nieuwe collectie aan verzamelitems met officiële digitale reproducties van racememorabilia uit de echte wereld. Motorsport Multiverse is een boeiende nieuwe manier om je favoriete coureurs, de racewereld en de racespirit te ervaren, te verzamelen en te verhandelen.

Nigel Mansell lanceert officiële NFT-verzameling op Motorsport Multiverse

De Brit, uitermate populair bij zijn thuispubliek maar ook bij de tifosi door zijn jaren in dienst van Ferrari, scoorde in totaal 31 overwinningen. Viermaal won hij zijn thuisrace. De overwinningen in 1986 en 1987 met Williams-Honda behoren tot de meest memorabele races van dat decennium. De winst op Silverstone in 1991, waar hij na het vallen van de vlag zijn aartsrivaal Ayrton Senna een lift gaf naar de pits, wordt gevierd met een NFT. De originele auto werd recentelijk bij een veiling van RM Sotheby in Monaco verkocht.

Fans die een van de digitale verzamelitems van Mansell willen sparen, hebben diverse mogelijkheden: van NFT’s van gedragen helmen, racepakken en handschoenen tot items uit zijn persoonlijke collectie en de collectie van Motorsport Images. Veel NFT’s bevatten unieke video’s waarin Mansell het verhaal achter het item vertelt. Het Motorsport Multiverse-platform is ontwikkeld door Motorsport Images in samenwerking met specialist Artema Labs.

Nigel Mansell: “Ik ben verrukt mijn officiële collectie NFT's op het Motorsport Multiverse-platform te kunnen lanceren. Ik hoop dat de fans wereldwijd hiervan gaan genieten. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in nieuwe technologie en iedereen kent mijn speciale band met de fans. Deze digitale verzamelobjecten bieden iedereen de kans om iets unieks en zeldzaams te verzamelen en te verhandelen.”

James Allen, de baas van Motorsport Images, vult aan: “Fan engagement in de racerij neemt snel toe. We zien in dat het belangrijk is om NFT’s van hoge kwaliteit aan te kunnen bieden aan de fans. Dit is een markt voor de lange termijn. We houden allemaal van Nigel Mansell, dus wat is er mooier dan ons project af te trappen met officiële NFT’s die in samenwerking met Nigel geproduceerd zijn. Het ‘taxiritje’ dat hij op Silverstone gaf aan Senna is een van de meest iconische F1-momenten. Dat toont ook de sportiviteit van Nigel en het respect dat bestond tussen de twee grote kampioenen.”

Meer informatie vind je op https://www.motorsportmultiverse.com/