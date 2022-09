MotoGP en Motorsport Network onthullen resultaten van grootste fanonderzoek ooit

Misano, Italië (1 september 2022) – Dorna Sports S.L en Motorsport Network hebben vandaag de belangrijkste conclusies van het wereldwijde MotoGP-fanonderzoek gepresenteerd. Het onderzoek werd op verzoek van de raceklasse uitgevoerd door Motorsport Network en geanalyseerd door Nielsen Sports, de wereldwijde experts op het gebied van informatie, data en metingen. De enquete draaide via het Motorsport.com-platform in veertien talen en werd door 109.676 fans in 179 landen ingevuld. Dit is met afstand het grootste fanonderzoek ooit in de MotoGP.

De resultaten tonen aan dat de MotoGP een zeer trouwe fanschare heeft opgebouwd. Meer dan 82 procent van de fans volgt de sport al minimaal zes jaar. Dit is het hoogste percentage van alle klassen waarvoor Motorsport Network een wereldwijd fanonderzoek heeft uitgevoerd. Meer dan 82 procent bekijkt meer dan vijftien races per seizoen. De deelnemers zijn in totaal 27.300 uur bezig geweest met het invullen van de vragenlijst, wat neerkomt op een gemiddelde van bijna 15 minuten.

De data toont aan dat MotoGP nieuwe vrouwelijke fans aantrekt, eenderde volgt de sport minder dan vijf jaar. De vrouwelijke respondenten waren ook significant jonger dan de mannelijke deelnemers: 56 procent van de vrouwen was tussen de 16 en 34 jaar, ten opzichte van 40 procent van de mannen. Een significant percentage (66 procent) fans denkt echter dat de sport meer moet doen om nieuwe fans aan te trekken.

Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports: “Het wereldwijde MotoGP-fanonderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Motorsport Network, doet haar naam eer aan met meer dan 109.000 fans uit 179 landen die hier hun tijd in hebben gestoken. We zijn uitermate trots op dat resultaat. We beschikken over een wereldwijde en gepassioneerde fanschare. Simpel gezegd: wij vroegen, onze fans leverden. We zijn trots op het feit dat onze fans zo positief zijn over onze races en dat ze de belangrijke initiatieven die al opgestart zijn ondersteunen, zoals het begin van ons nieuwe tijdperk met klimaatneutrale brandstoffen in 2027. We zijn ook blij met de toename van vrouwelijke MotoGP-fans. We willen de deuren naar onze sport zo ver mogelijk open zetten, op de baan met het Road to MotoGP-programma en naast de baan middels onze missie om overal ter wereld te groeien. We zijn met name blij dat de resultaten ons doelen geeft om onze volgende stappen te bepalen, want we willen de sport nog groter maken. Alles wat we geleerd hebben speelt een cruciale rol in onze beslissingen.”

De meeste respondenten komen uit Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en de VS. Het Europese publiek is goed voor 65 procent van de antwoorden, met 19 procent ui Azië en 13 procent uit de Amerika’s. MotoGP beschikt over een zeer loyaal publiek, met name in Europa en Azië-Pacific, waar meer dan 65 procent de sport meer dan tien jaar volgt en 80 procent meer dan zes jaar.

Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo is met 21,8 procent van de stemmen verkozen tot de meest populaire rijder. De Fransman stond bij bijna de helft van de respondenten (49 procent) in de top drie. Bij vrouwelijke fans steeg dat naar 56 procent. Marc Marquez is de tweede meest populaire rijder. Hoewel hij bij slechts 32 procent van de antwoorden in de top drie stond, zette een hoog percentage van deze fans hem bovenaan de lijst als absolute favoriet. Wereldwijd is hij bij 19,8 procent van de fans de meest populaire rijder. Net zoals bij Quartararo bestaat zijn grootste fanschare uit vrouwen. Francesco Bagnaia volgt als derde in deze lijst, gevolgd door Jack Miller. Bagnaia is bij 11 procent van de fans favoriet, en is de meest populaire rijder in Italië. De meest populaire teams zijn Monster Energy Yamaha en Ducati Lenovo Team, met een onderling verschil van slechts 1,4 procent. Repsol Honda volgde als derde en was bij de vrouwen het meest populair.

De fans omschrijven de MotoGP met vijf kernwoorden: spannend, competitief, vermakelijk, wereldklasse en onvoorspelbaar. Liefst 94 procent zegt dat de sport spannende races levert.

James Allen, President Motorsport Network: “Een MotoGP-fanonderzoek van deze schaal is nooit eerder uitgevoerd. Het was fascinerend om aan dit enorme project te werken, na de eerdere successen met dergelijke enquetes voor Formule 1 en IndyCar. De MotoGP beschikt over een sterke basis, met een toegewijd publiek en groei bij vrouwelijke fans en in nieuwe gebieden. De sport heeft alles wat nodig is om verder te groeien.”

Andere belangrijke bevindingen

MotoGP-fans bezoeken graag races, meer dan 40 procent was de afgelopen vijf jaar bij minimaal een Grand Prix aanwezig. Liefst 24 procent reisde naar het buitenland om een race bij te wonen. Meer dan 60 procent ziet de Italiaanse GP op Misano als onmisbaar op de kalender. Assen (48 procent) en Phillip Island (37 procent) scoorden ook hoog. Fans in Nederland zijn de meest actieve racebezoekers: bijna driekwart (73 procent) van de Nederlandse fans heeft in de afgelopen vijf jaar een race bezocht. Bijna driekwart van alle fans (74 procent) vindt dat de MotoGP meer dan negentien races per seizoen moet organiseren.

Het onderzoek ging ook dieper in op mediaplatformen en de manier waarop fans de sport volgen. Wereldwijd kijkt meer dan 82 procent van de MotoGP-fans elk jaar naar 15 of meer races en de tv is nog steeds het populairste platform: 90 procent van de fans geeft de voorkeur aan tv als platform om live races te bekijken, waarbij meer dan 60 procent van de fans tijdens het raceweekend tv kijkt.

Wereldwijd maakt 41 procent van de fans gebruik van de officiële MotoGP-app, maar in Noord- en Zuid-Amerika is dat zelfs 57 procent. Buiten een raceweekend worden sociale media en speciale racewebsites de meest gebruikte platforms voor informatie. Tijdens een raceweekend is Instagram het meest gebruikte socialemediaplatform, met een bijzonder hoog (75+ procent) gebruik onder vrouwelijke fans en fans tussen 16 en 24 jaar.

Wat het sportieve format en mogelijke toekomstige veranderingen betreft, zijn fans vooral onder jongere fans (16-34 jaar) sterk voorstander van de invoering van regels om de prestaties van minder competitieve fabrikanten in evenwicht te brengen (+60 procent positief). De invoering van duurzame brandstoffen wordt gezien als een positieve stap voor de MotoGP (+46 procent); de steun hiervoor is groot onder vrouwelijke respondenten en jongere fans tussen 16 en 34 jaar. Wat de duur van de races betreft, wil 85 procent van de fans dat de races tussen 40 minuten en 1 uur duren; 70 procent geeft de voorkeur aan een raceafstand van 40-50 minuten - de huidige lengte van een MotoGP-race.

De resultaten van de enquête werden bekendgemaakt tijdens de Grand Prix van San Marino en de Riviera van Rimini in Misano.

Volledige resultaten

Voor de volledige enquête kun je de PDF downloaden.