NASCAR Rivals vanaf 14 oktober verkrijgbaar voor Nintendo Switch

MIAMI, FL – 17 augustus 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), de toonaangevende ontwikkelaar van games en esports-competities voor officiële raceklassen over de gehele wereld, kondigt vandaag de komst van NASCAR Rivals aan, de officiële videogame van het seizoen 2022. Deze nieuwste telg in de officiële NASCAR-gamereeks biedt spelers de gelegenheid om overal met de Nintendo Switch achter het stuur van de brute Amerikaanse bolides te kruipen. De game bevat nieuwe features om de game-ervaring te verbeteren. NASCAR Rivals wordt op 14 oktober 2022 gelanceerd maar is vanaf 24 augustus te pre-orderen. De trailer vind je hier.

“NASCAR Rivals is de nieuwste race-experience van Motorsport Games waardoor fans overal ter wereld kunnen genieten van de sport”, zegt Dmitry Kozko, CEO Motorsport Games. “Terwijl we blijven samenwerken met NASCAR om de gamefranchise te laten groeien, zijn we blij om spelers de kans te geven zichzelf te overtreffen op het circuit, waar ze ook zijn, dankzij de portability van de Switch."

NASCAR Rivals biedt voor ieder wat wils. ‘Race Now’ geeft spelers de gelegenheid om iedere rijder en alle teams te kiezen om te racen op een van de circuits van het seizoen 2022. Met de ‘Career Mode’ kan de speler zelf een carrière opbouwen, ofwel bij een bestaand team ofwel door zelf een team te maken. ‘Challenges’ vormen uitdagingen op de baan om de skills te verbeteren. En uiteraard zijn er ook de ‘Multiplayer’-functies om de strijd aan te gaan met anderen. Spelers kunnen het opnemen tegen vrienden met de Nintendo Switch Joy Cons in ‘Split Screen’ modus, of online strijden tegen vijftien andere spelers. Nieuw is de ‘Local Multiplayer’, waar spelers kunnen duelleren met zeven andere spelers op een lokaal netwerk.

De nieuwste Nintendo Switch-game van Motorsport Games biedt de spelers de mogelijkheid om aangepaste en unieke kleurenschema’s te maken met behulp van de verbeterde 'Paint Booth', die fans een groot aantal aanpassingsopties biedt. Er kunnen ook unieke avatars van coureurs worden gemaakt met verschillende uiterlijke kenmerken, sponsorlogo's en meer.