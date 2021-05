Motorsport Network stelt nieuwe CEO aan voor Motorsport.tv

Londen, 12 mei 2021: Motorsport Network heeft haar ambities voor de groei op het gebied van direct-to-consumer content kracht bijgezet met het aanstellen van de ervaren industrieprofessional Simon Danker. Hij gaat de volgende stappen in de groei van het OTT-platform Motorsport.tv leiden.

Als CEO van Motorsport.tv zal Simon zijn ervaring met het managen van streamingsdiensten gebruiken om commercieel en qua kijkcijfers te groeien. Simon heeft diverse jaren met de NFL en Overtier samengewerkt om de commerciële groeistrategie voor de NFL Game Pass uit te rollen. Voor die tijd was Simon in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland Head of Eurosport Player. In die rol bracht hij merken als MotoGP, Cycling Grand Tours en de Bundesliga naar gepassioneerde fans. Simon heeft ook een adviesbureau opgericht waarbij hij grote sportkampioenschappen en uitzendpartijen ondersteunt bij hun OTT roll-out.

In zijn periode bij BBC Studios was Simon betrokken bij de wereldwijde samenwerkingen met Netflix, Apple en YouTube. Simon was ook verantwoordelijk voor de direct-to-consumer business binnen BBC Studios, zowel commercieel, marketingtechnisch en redactioneel. Simon heeft bewezen kwaliteiten op het gebied van groeistrategieën voor media- en sportorganisaties. Keer op keer heeft hij significante groei van inkomsten en gebruikers gerealiseerd.

Bij Motorsport Network gaat Simon leiding geven aan het Motorsport.tv-team. Hij zal zich vooral richten op de groei van gebruikers en het ontwikkelen van relaties met nieuwe en bestaande commerciële partners en kampioenschappen. Hij wordt verantwoordelijk voor het aanbod van Motorsport.tv door nieuwe rechtendeals te sluiten en het aanbod voor het publiek te vergroten om zo nieuwe leden te werven. Ook zal hij verantwoordelijk zijn voor ’s werelds eerste live racenieuwszender, Motorsport.tv Live, die in april dit jaar gelanceerd werd.

James Allen, President Motorsport Network: “We zijn zeer trots een professional van het kaliber van Simon te hebben binnengehaald om de volgende groeifase van Motorsport.tv te leiden. Zijn profiel, ervaring en persoonlijkheid zijn precies waar we naar op zoek waren voor deze extreem belangrijke positie. De mogelijkheden voor de komende jaren zijn eindeloos, zeker op het gebied van de racerij. Simon gaat ervoor zorgen dat we de kansen optimaal benutten.”

Simon Danker, CEO of Motorsport.tv: “Ik ben erg blij me te voegen bij het getalenteerde team van Motorsport Network. Het belooft een zeer enerverende tijd voor de industrie te worden. Met het wereldwijde bereik van meer dan 56 miljoen gepassioneerde racefans per maand, biedt Motorsport.tv een nieuwe thuishaven voor de fans die op zoek zijn naar dagelijks nieuws, live races of een groeiend aanbod aan on-demand content. Er zit nog veel meer aan te komen.”