Motorsport Network neemt duPont Registry over

Miami – 11 mei 2021 - Motorsport Network, het digitale platform met een maandelijks wereldwijd bereik van 56 miljoen automotive- en racefans, heeft overeenstemming bereikt over de aankoop van het prestigieuze duPont Registry: al meer dan 36 jaar marktleider op het gebied van luxe automotive. Het platform richt zich op het verbinden van welvarende kopers met high-end exotische bolides en luxemerken.

Al ruim drie decennia is duPont Registry het toonaangevende platform van de welvarende elite voor de aan- en verkoop van klassiekers, luxe en exotische auto’s. De luxe automotive marktplaats wordt voortgestuwd door de merkautoriteit, de kwaliteit van de content en digitale mogelijkheden. Met een indrukwekkend aantal van meer dan tien miljoen volgers op social media bereikt het een zeer exclusief en invloedrijk publiek.

Motorsport Network zal duPont Registry strategisch positioneren binnen de nieuw opgezette Driven Lifestyle-divisie. Hier wordt de cultuur, community en handel van ’s werelds meest luxe en klassieke automotive lifestyle in één ecosysteem bijeengebracht. Het Driven Lifestyle-portfolio bestaat verder uit Canossa Events, dat synoniem staat voor uitmuntende toertochten met meer dan 270 merkervaringen per jaar voor liefhebbers. Cavallino maakt deel uit van Canossa en is een organisatie die zich bij uitstek richt op concoursevenementen. Zij organiseren toonaangevende events voor high-end verzamelaars en liefhebbers zoals de Annual Palm Beach Cavallino Classic. FerrariChat is een wereldwijd leidend sociaal platform over Ferrari, met meer dan twintig jaar ervaring in het verbinden van 200K aan fanatieke gebruikers. Amalgam Collection, opgericht in 1985, bezet een unieke positie in de geschiedenis van hoogwaardige schaalmodellen.

Met de snelgroeiende wereldwijde markt voor klassiekers, luxe en exotische auto’s, evenals de toenemende digitale verkoop, zal het Driven Lifestyle-portfolio de bestaande infrastructuur van Motorsport Network internationaal gezien verder vergroten. Als het middelpunt van dit krachtige netwerk is duPont Registry klaar voor een digitale transformatie en verdere uitbouw van de leidende positie als meest invloedrijke, innovatieve en moderne marktplaats voor ultraluxe en exotische auto’s middels een exceptionele experience voor de welvarende consument.

duPont Registry werd opgericht in 1985 als eerste marktplaats voor luxe automotive. Oprichters Thomas L. duPont en Steven B. Chapman deelden een visie van de publicatie van een glossy magazine voor de luxe automotive markt om welvarende kopers en high-end merken te verbinden.

Zodra de acquisitie van duPont Registry is afgerond zal Steven B. Chapman aftreden als CEO/President van duPont Publishing. De zonen van Steve blijven aan als aandeelhouders en krijgen de volgende functies: William Chapman als CEO en Steven Chapman Jr. als President. Met ondersteuning van de geavanceerde technologische mogelijkheden van Motorsport Network overzien de Chapman-broers de digitale transformatie.

Steven B. Chapman, CEO/President van duPont Publishing: “Toen we 37 jaar geleden met duPont Registry begonnen, kon ik niet vermoeden welke impact ons merk zou hebben op de markt voor luxe en exotische wagens evenals op het lifestylesegment voor de welvarenden. Het was geweldig om dit bedrijf met zoveel fantastische mensen op te bouwen, maar het mooiste van alles is dat ik in staat ben geweest om mijn zoons al op jonge leeftijd te betrekken. Het was mijn droom dat zij op een dag de zaak over zouden nemen en duPont Registry zouden voortzetten."

"duPont Registry is sinds mijn 23ste een belangrijk deel van mijn leven geweest. Hoewel ik in de loop der jaren diverse ongevraagde aanbiedingen heb gehad, had ik nooit gedacht dit geweldige bedrijf te verkopen. Wetende dat mijn zonen aanblijven als aandeelhouders en zeer nauw betrokken zijn in het runnen van de business, met de middelen en steun van Motorsport Network, kan ik niet wachten om te zien wat de toekomst in petto heeft.”

Ben Block, CEO Motorsport Network: “We zijn ongelofelijk vereerd dat we dit prestigieuze merk kunnen toevoegen aan onze nieuwe Driven Lifestyle-divisie. duPont Registry liep voorop in haar markt en heeft met haar autoriteit een vertrouwensband gecreëerd met haar veeleisende publiek. Door gebruik te maken van de technologische mogelijkheden en het internationale bereik van Motorsport Network, is het ons doel om de user experience verder te verbeteren, de klanten meer innovatieve mogelijkheden te bieden en de organisatie wereldwijd te laten groeien.”