Jack's Racing Day: Nieuwe naam, bomvol programma en F1-demo?

De Gamma Racing Day is inmiddels een begrip. Het evenement staat garant voor meerdere dagen autosport, motorsport en doorgaans spectaculaire F1-demonstraties. Door de financiële steun van Gamma kon het programma in de voorbije tien jaar kosteloos worden aangeboden aan fans, maar de bouwmarkt heeft besloten er een punt achter te zetten. "We hadden een contract met Gamma Nederland, tien jaar lang. Enige tijd geleden gaf Gamma te kennen dat zij tien jaar een mooi getal vonden om te stoppen en dat ze graag iets anders wilden doen. Dus ja, aan ons de taak om een nieuwe partner te vinden", legt organisator Van Dam uit.

Die zoektocht naar een nieuwe partner is cruciaal gebleken om het evenement in te leven - en ook niet onbelangrijk gratis - te houden. "Het evenement gaat altijd door, maar het was wel even spannend. We hebben natuurlijk wel voldoende financiële ‘backing’ nodig, anders moet je een aantal dingen schrappen en dat zou jammer zijn. Over de wintermaanden hadden we eventjes niks, maar daarna kregen we drie à vier aanbiedingen. Dat is natuurlijk super, daar kun je veel mee doen als evenement. Uiteindelijk hebben we voor Jack’s Casino gekozen, omdat we die partij het meest passend vonden", legt Van Dam aan Motorsport.com Nederland uit. "Zij hebben entertainment hoog in het vaandel staan en dit evenement is ook entertainment. Wij begrijpen elkaar dus, deze kans hebben we met beide handen aangegrepen."

Demo van F1-team "dat nog niet eerder in Assen is geweest"?

De toekomst van het racefestijn is daarmee gewaarborgd en niet alleen voor 2021. "We hebben een deal voor drie jaar, met de optie om langer door te gaan. We gaan ervan uit dat ze het leuk vinden, met Rizla hebben we het evenement immers ook elf jaar kunnen doen en daarna nog tien jaar met Gamma." De naam is anders en de 'branding' zal anders zijn, maar wat gaan bezoekers verder van de nieuwe hoofdsponsor merken? "Het evenement blijft gewoon hetzelfde, al komen een aantal prioriteiten anders te liggen. Zij sponsoren veel muziekdingen, dus we krijgen dit jaar een podium in de paddock en een aantal van hun artiesten komt hier. Zij sponsoren ook darts, dus Robert Doornbos krijgt misschien een wereldkampioen darts als passagier in zijn tweezitter. Maar goed, de basis van het evenement zal zeker hetzelfde zijn."

Dit betekent dat het programma vergelijkbaar blijft met de afgelopen jaren. "We houden min of meer vast aan het beproefde recept, de programmering is op zich al gevarieerd. Zo hebben we de Grand Prix-karts weer, dat is echt heel spectaculair: 250cc met zestig deelnemers. Fernando Alonso heeft zelfs geïnformeerd. Hij is helemaal gek van karts, maar begrijpt niet dat mensen zo hard met een kart over het circuit durven te rijden. Verder hebben we motoren, de Ford Fiësta Cup - Ford is een sponsor van ons - de Mazda MX5 cup, de Audi R8 Cup, de Supercar Challenge met hele bijzondere deelnemers en het NK historische toerwagens."

Het programma is daarmee goed gevuld, al blijft de hamvraag voor velen wat de Formule 1-inbreng dit jaar is. "We hebben sowieso historische F1-auto's. In plaats van de Boss GP krijgen we dit jaar de Maxx Formula. Daar zitten andere auto’s in, Klaas Zwart doet bijvoorbeeld mee in zijn Jaguar." Zoals we van Van Dam gewend zijn worden alle zeilen bijgezet om daar nog een demo door een modern F1-team aan toe te voegen. Zo gaf Max Verstappen in 2015 acte de présence en was Renault in de jaren voor 2020 steevast present, onder meer met Carlos Sainz en Nico Hülkenberg. "Voor dit jaar hebben we weer iets leuks in het hoofd, al kunnen we dat nu nog niet naar buiten brengen." Als Van Dam wordt gevraagd een tipje van de sluier op te lichten, luidt zijn reactie: "We zijn in ieder geval bezig met een Formule 1-team dat nog nooit in Assen is geweest, de rest komt binnenkort wel naar buiten. Er hangt natuurlijk een prijskaartje aan en iemand moet er eerst nog een klap op geven."

Publiek in coronatijd: Net als vorig jaar of een volle bak?

Met het programma en de Formule 1-actie gaat het de goede kant op, al is een andere variabele hoeveel fans dit spektakel in het weekend van 6 tot en met 8 augustus kunnen aanschouwen. "Dat ligt aan wat de veiligheidsregio besluit. In totaal kunnen hier 55.000 mensen zitten. Vorig jaar hebben we het in een COVID-setting georganiseerd en dat betekende dat er 13.000 mensen konden zitten met anderhalve meter afstand." Doordat het coronaproof organiseren goed ging, moet minimaal hetzelfde in 2021 weer mogelijk zijn. De organisatie hoopt echter op meer en Doornbos liet in zijn enthousiasme al de woorden 'volle bak' vallen. "Maar we hebben nog geen indicatie van de noordelijke veiligheidsregio", benadrukt Van Dam nog maar eens. "Wel is het zo dat het met vaccineren de goede kant op gaat. Op basis van de indicatie die we straks krijgen, gaan we de toegangskaarten beschikbaar stellen. Als de regels van vorig jaar er nog zijn, dan moeten mensen reserveren en krijgen ze een genummerde zitplaats toegewezen, maar ook dat heeft vorig jaar prima gewerkt."