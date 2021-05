Het circuit van Barcelona wordt in de Formule 1-paddock als een aardige graadmeter gezien. Het goede nieuws voor alles wat komt, is dat zo'n representatief circuit weer een prachtige strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen heeft opgeleverd. Een strijd die niet alleen op de baan, maar ook zeker aan de pitmuur is uitgevochten. Mercedes ging voor een kopie van Hongarije 2019, Red Bull trok net als toen aan het kortste eind. Onvermijdelijk gevolg is dat de tactiek van Verstappens team onderwerp van gesprek is geworden. "Na de race had je inderdaad zestien miljoen strategen die het allemaal beter wisten", lacht Doornbos tijdens een interview met Motorsport.com Nederland. "Het is een beetje zoals met het voetbal hè, daar hebben we ook zestien miljoen bondscoaches."

"Begrijp me niet verkeerd: ik vind het hartstikke leuk dat Nederland het zo op de voet volgt, maar die tactische keuzes zijn wel echt momentopnames. In 'the heat of the moment' moet je een beslissing nemen en daar als team vol achter staan. Vergeet ook niet: er zitten niet alleen mensen aan de pitmuur, maar ook nog eens honderd man in de fabriek die meedenken en alles bliksemsnel doorrekenen", aldus Doornbos in Assen. Jack's Casino is daar als titelsponsor gepresenteerd van het racespektakel dat voorheen de Gamma Racing Day heette. "Voor de éénstopper die Red Bull in gedachten had, was het belangrijk om bij de eerste bocht toe te slaan. Nou, dat deed Max op een waanzinnige manier, maar daarna werd het beeld snel duidelijk. Lewis kon Max makkelijk volgen in de eerste twintig ronden en reed daarna een halve seconde per ronde sneller op mediums. Dan is overduidelijk dat er gewoon meer snelheid in die auto zat. Dan kun je als team alle strategieën van de wereld bedenken, maar dan kom je er niet."

Doornbos begrijpt dan ook dat Red Bull de keuzes heeft gemaakt zoals ze op zondagmiddag zijn gemaakt. "Ja, ik snap best dat Red Bull zegt ‘we gaan gewoon door tot het einde en we zien wel wat er gebeurt'. Track position is hier superbelangrijk en die wilden ze niet zomaar opgeven. Met deze aanpak lag het scenario van Hongarije natuurlijk wel op de loer, maar om nou te gaan pitten en allerlei andere dingen te doen… Die stop maakten ze uiteindelijk nog wel, maar puur met het oog op de snelste raceronde en niet meer voor de overwinning." Dat plannetje slaagde en leverde Verstappen een extra WK-punt op. De Limburger heeft negentien WK-punten uit Spanje meegenomen en dat is volgens Doornbos ook het maximale. "Zeker. Ik denk dat er absoluut niet meer had ingezeten voor Red Bull gezien de snelheid van de auto."

Verstappen en Red Bull missen Perez als rugdekking

Het verschil in race pace is samenvattend de belangrijkste factor geweest, al voegt Doornbos toe dat er ook nog een ander aspect meespeelde: Verstappen miste in Barcelona de rugdekking van zijn teamgenoot. Dit gemis heeft Red Bull minder zetten op het schaakbord gegeven en heeft Mercedes juist een 'gratis' pitstop opgeleverd met Hamilton. "Het was overduidelijk twee tegen één ja, zoals dat in de afgelopen jaren vaak in het voordeel van Mercedes is geweest. Juist daardoor kon Mercedes meer druk zetten en verschillende strategieën proberen. Perez heeft afgelopen weekend toch wel een beetje gefaald in mijn ogen, zijn aanwezigheid had in ieder geval een verschil kunnen maken", vervolgt Doornbos zijn verhaal op het TT Circuit. Geconfronteerd met de schouderproblemen van de Mexicaan, laat de analist met een knipoog weten: "Tja. Ik denk dat het vooral om de druk op zijn schouders gaat..."

Die druk is logischerwijs immens in een topteam, al heeft Perez steevast aangegeven vijf races nodig te hebben om helemaal te wennen. Na vier van die vijf wedstrijden lacht Doornbos: "Als je dat hardop uitspreekt, dan komen mensen van de media zoals jullie – vrienden van de coureurs, zal ik maar zeggen – daar op terug. Die zeggen volledig terecht: hey, Monaco komt eraan en dat is race nummer vijf." De tocht door het prinsdom moet op zich goed bij de RB16B passen, al weet Doornbos nu al dat Perez de druk zaterdag weer vol op de ketel krijgt. "Ik moet zeggen: Checo heeft er ook wel eentje uitgezocht voor zijn vijfde race... Als je in Monaco niet dat ene rondje kunt rijden op zaterdag en niet in de top-vier kunt starten, dan begint het al lastig te worden. Dat zagen we afgelopen weekend ook. Hij kwam op die vijfde à zesde plek terecht en dan kun je net geen rol van betekenis spelen. Dus ja, hij is door Red Bull binnengehaald voor de zondag, maar dat begint natuurlijk al met dat ene Q3-rondje op zaterdag."

Video: GP Spanje en de tactische strijd tussen Red Bull en Mercedes geanalyseerd