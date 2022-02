Motorsport Games lanceert rFactor 2 content- en UI-updates

MIAMI, FL – 7 februari 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), de toonaangevende ontwikkelaar van games en esports-competities voor officiële raceklassen over de gehele wereld, heeft vandaag de release van de eerste rFactor 2 content update van 2022 aangekondigd. Ook de user interface heeft een opfrisbeurt gekregen. De content update, die elk kwartaal moet plaatsvinden, bevat onder meer nieuwe circuits en auto’s uit de wereldwijde racerij. De verbeterde UI biedt gebruikers een eenvoudiger menu met alle benodigde opties om een zo realistisch mogelijke rij-ervaring te beleven. Bekijk hier de trailer.

De driemaandelijkse content- en UI-updates in rFactor 2 zullen het simplatform met regelmaat nieuw leven inblazen, zodat de rijders blijven beschikken over het breedste aanbod voor hun virtuele racebehoeften. Motorsport Games verwacht dat de updates het rFactor 2-platform en de gebruikerservaring verbeteren. Het team heeft rFactor 2 al toegevoegd aan het portfolio van live esports events, zoals de virtuele 24 uur van Le Mans en de recentelijk aangekondigde eerste editie van de IndyCar-Motorsport Games Pro Challenge (begint op 9 februari 2022). Motorsport Games’ commitment om de algehele ervaring binnen rFactor 2 te verbeteren moet ervoor zorgen dat het simplatform de beste optie blijft voor virtuele simracers over de gehele wereld.

“De aankoop van rFactor 2 betekende een enorme aanvulling van ons productaanbod. Wij zijn van mening dat dit het beste simplatform van dit moment is”, aldus Zach Griffin, Director of Technology bij Motorsport Games. “Het afgelopen jaar hebben we niet alleen geprobeerd om het uitstekende niveau van rFactor 2 intact te houden, maar ook om de content, user interface en algehele mogelijkheden verder te verbeteren. We willen het Studio397-team bedanken voor het ontwikkelen van zo’n sterk product en we kijken ernaar uit om elk kwartaal updates voor onze racers te introduceren.”

Fernando Alonso, tweevoudig Formule 1-kampioen en tweevoudig Le Mans-winnaar, vertelt: “Ik heb rFactor 2 ontzettend vaak gebruikt om me voor te bereiden op mijn echte races, aangezien geen enkele andere sim datzelfde niveau van echtheid en gevoel levert. Het is van het grootste belang dat rijders klaar zijn om te gaan met uitdagende circuits en de vereisten van specifieke raceauto’s. rFactor 2 geeft me de middelen om volledig comfortabel achter het stuur op elk circuit te stappen. Het was en is een zeer waardevol hulpmiddel gedurende mijn loopbaan.”

Content-toevoegingen zijn onder meer de INDYCAR IR-18, de BMW M4 voor de GT3-klasse, de Ligier JS P320 voor de LMP3 en de iconische Daytona International Speedway, zowel oval als het infield. De toevoeging van de IndyCar IR-18 is in lijn met de ambitie om zoveel mogelijk vormen van autosport beschikbaar te maken binnen het platform. De IndyCar-Motorsport Games Pro Challenge is de perfecte showcase. De komst van de Daytona International Speedway maakt het belangrijkste endurace-circuit in Amerika beschikbaar in rFactor 2. De simmers kunnen op een van de meest historische locaties uit de autosportwereld in actie komen. Het circuit is volledig met een laser gescand om zoveel mogelijk details te verzamelen.

Romain Grosjean, voormalig Formule 1-coureur en huidig Andretti Autosport IndyCar-rijder: “In mijn eerste jaar in de IndyCars heb ik snel ondervonden hoe veeleisend en zwaar de auto’s, de competitie en de circuits zijn. Ik stapte direct over vanuit de F1, waar geen ovals zijn en de wagens heel anders aanvoelen. Zonder mijn vele trainingsuren in rFactor 2 was ik niet in staat geweest om het niveau dat ik in 2021 liet zien neer te zetten. Met een nieuw seizoen voor de boeg, kan ik niet wachten tot ik mezelf kan testen in rFactor 2 en de concurrentie een stapje voor te zijn door de vele aspecten die toepasbaar zijn op de echte wereld.”

“Ik ben altijd groot fan geweest van rFactor 2 en ik ben dolenthousiast over de updates die het team blijft brengen om ervoor te zorgen dat dit de koningsklasse qua racesims blijft”, zegt Juan Pablo Montoya, huidig DragonSpeed-coureur in het IMSA-kampioenschap en winnaar van prestigieuze races zoals de Grand Prix van Monaco, Indy 500 en 24 uur van Daytona. “Ik heb in mijn loopbaan in heel veel verschillende raceklassen gereden. Het is ongelofelijk om te zien hoe realistisch deze klassen in de virtuele wereld zijn. rFactor 2 en het team van ontwikkelaars blijven zichzelf overtreffen.”

De content-toevoegingen en de user interface upgrades in rFactor 2 zijn vanaf vandaag beschikbaar. Spelers kunnen de volledige lijst met features hier bekijken. De driemaandelijkse updates in 2022 worden doorgevoerd in mei, augustus en november.

