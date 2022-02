Vettel grijpt naast zege in sneeuweditie Race of Champions

Voor het eerst werd de Race of Champions dit jaar gehouden in Zweden, waar de coureurs de strijd tegen elkaar aanbonden op een parcours gemaakt van sneeuw en ijs. Nadat op zaterdag het landenonderdeel plaatsvond - vader en zoon Solberg wonnen namens Noorwegen de Nations Cup - was het zondag tijd voor de individuele competitie.

Sebastian Vettel lag op zaterdag met zijn teamgenoot Mick Schumacher al vroeg uit de strijd, maar kwam op zondag een stuk sterker voor de dag. De coureur van het Aston Martin Formule 1-team schopte het tot de finale. Hij rekende daarvoor af met onder andere de Amerikaanse IndyCar-coureur Colton Herta. In de finale moest Vettel het opnemen tegen rallyfenomeen Sébastien Loeb, die in een spannende halve eindstrijd de lokale held Mattias Ekström had verslagen.

Een ‘best of four’ moest uitmaken wie er in Zweden met de officieuze titel ‘kampioen der kampioenen’ aan de haal zou gaan. Loeb ging voortvarend van start in de finale door de eerste heat met de Polaris RZR te winnen, nadat Vettel aan het einde van de eerste ronde de muur had geraakt. Vettel begon sterk aan de tweede heat en had na de eerste ronde een nipte voorsprong, maar verloor tijd in de tweede ronde, waardoor Loeb er 2-0 van kon maken. Tijdens de derde heat had Vettel een momentje onder de brug, maar doordat Loeb aan het begin van de tweede ronde met de RX2e, een elektrische rallycrossauto, een duik in de sneeuw nam, ging de manche alsnog naar de Duitser. De laatste heat, die weer werd afgewerkt in de Polaris, werd met slechts acht tienden verschil een prooi voor Loeb, die daarmee voor de vierde keer de Race of Champions op zijn naam schreef. In 2003, 2005 en 2008 had de Fransman het evenement ook al gewonnen.

“Mijn laatste deelname aan de Race of Champions was alweer een tijdje geleden, dus het doet me deugd te constateren dat ik op 47-jarige leeftijd nog steeds de snelheid heb!”, reageert Loeb op zijn vierde zege in de Race of Champions, die hem op gelijke hoogte bracht met zijn landgenoot Didier Auriol. “Het is alles bij elkaar een goede start van het jaar geweest: tweede in de Dakar Rally, eerste in de Rally van Monte Carlo en nu een overwinning in de Race of Champions. Het was een leuk gevecht met Seb in de finale. Ik voelde me goed in de auto, afgezien van het moment dat ik de controle over de auto volledig kwijt was tijdens de derde heat! Om nu op gelijke hoogte te staan met Didier is geweldig.”

“Sébastien was gewoon de snelste vandaag”, aldus Vettel, die de Race of Champions in 2015 nog wist te winnen. “De omstandigheden waren lastig. Het werd alsmaar gladder, al heb ik zo’n flauw vermoeden dat dat normaal is bij sneeuw en ijs! Ik heb niet zoveel ervaring met deze omstandigheden en had moeite om me aan te passen. Zijwaarts gaan probeer ik normaal gesproken te voorkomen! Maar elke keer dat ik reed, ging het beter. Gisteren stelde ik teleur en lagen we er met Team Duitsland al heel snel uit, maar vandaag zat ik er beter in. Ik wist dat de finale een hele opgave zou worden en misschien dat ik iets te hard gepusht heb, maar ik wist dat ik alles moest geven om bij Seb in de buurt te blijven. Hier en daar maakte ik een foutje, dus als coureur heb ik nog wat te leren in deze omstandigheden.”

In totaal deden achttien coureurs mee aan de 2022-editie van de Race of Champions. Zo waren ook Mika Hakkinen, David Coulthard en Tom Kristensen van de partij. Valtteri Bottas zou eigenlijk ook deelnemen, maar meldde zich op het laatst moment af. De Alfa Romeo Formule 1-coureur werd vervangen door de W Series-rijdster Emma Kimilainen.

