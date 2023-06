Officiële game 24 uur van Le Mans aangekondigd: Le Mans Ultimate

Le Mans, Frankrijk, maandag 5 juni 2023 - Als erkenning voor het FIA World Endurance Championship - de ultieme uitdaging in de langeafstandsracerij, auto's die het summum van technologie, duurzaamheid en prestaties vertegenwoordigen en de race die plaatsvindt op de ultieme motorsportlocatie - kan er maar één naam zijn voor het officiële spel voor de 24 uur van Le Mans en het FIA WEC: Le Mans Ultimate.

De game wordt verwacht in december 2023, aan het einde van het speciale eeuwfeestjaar van de Automobile Club de l’Ouest (ACO), eigenaar en oprichter van de 24 uur van Le Mans. De game is ontwikkeld door Motorsport Games Inc. Studio 397 en bevat alle emotie, snelheid en glorie van ’s werelds meest fameuze en prestigieuze langeafstandsrace. De naam Studio 397, de ontwikkelaar achter het rFactor 2 platform, is nauw verbonden met het evenement. Het is afgeleid van de opmerkelijke prestatie van Audi Sport in 2010, toen de R15-prototype 397 keer over het Circuit de la Sarthe raasde op weg naar de overwinning.

De PC-based game beschikt over de officiële wagens en circuits van het FIA World Endurance Championship 2023, met uiteraard de 24 uur van Le Mans als hoogtepunt. Voor de eerste maal zijn de Hypercars van Ferrari, Peugeot, Porsche en Toyota te besturen door de spelers op iconische circuits als Spa-Francorchamps, Monza, Fuji en het Circuit de la Sarthe.

Naast natuurgetrouwe modellen van de auto’s en circuits, wordt de toonaangevende grafische weergave en performance van de engine achter rFactor 2 gebruikt in de nieuwe game, evenals verdere innovatieve features voor gaming en competitie die passen bij de langeafstandsracerij. De online gameplay verloopt via RaceControl, een nieuwe ontwikkeling van Motorsport Games voor een interactieve multiplayer-experience. Er zijn zowel competitieve als meer casual races beschikbaar, evenals de mogelijkheid om een privésessie te organiseren. Misschien wel het meest innovatief is een coöperatieve a-synchroon racemodus, waarbij een team of speler de stints kan afwerken op een tijd en moment dat het hen schikt, waardoor alle spelers rekening kunnen houden met hun eigen tijdzones.

Fans kunnen bijdragen aan laatste ontwikkelingen

Op uitnodiging van de ACO zijn vertegenwoordigers van Le Mans Ultimate van 7 tot en met 11 juni aanwezig op het Circuit de la Sarthe om de fans en toeschouwers een unieke First Look Preview Presented by Trustmaster te geven. In de Gaming Zone in de Family Area staan tien simulatoren voor het publiek. Daar kan gereden worden met de Porsche 963 Hypercar of de Ferrari 488 GTE.

In een competitie, ondersteund door Thrustmaster, kunnen alle deelnemers meedingen naar een Limited Edition Thrustmaster T818 Steering Wheel. Fans kunnen ook hun feedback geven over de game en zo meebeslissen over de laatste details.

Pierre Fillon, President van de Automobile Club de l’Ouest: “Dit jaar viert de 24 uur van Le Mans haar honderdjarig jubileum en het prestige van deze race is ongeëvenaard. Het is dan ook niet meer dan logisch, in dit nieuwe gouden tijdperk van de endurance-racerij, dat fans dit eigenhandig willen ervaren. De videogames van vandaag de dag geven hen die mogelijkheid. Na het enorme succes van de Le Mans Virtual Series en de virtuele 24 uur van Le Mans, is Le Mans Ultimate… de ultieme game om de sensatie van het racen op Le Mans te ervaren. Bedankt Motorsport Games en Studio 397 voor een game die alle ingrediënten heeft om zeer populair te worden!”

Frédéric Lequien, CEO van het FIA World Endurance Championship: “Het jaar waarin de 24 uur van Le Mans, ronde vier van het FIA WEC, haar honderdste verjaardag viert, is het perfecte moment om Le Mans Ultimate te presenteren aan de nieuwsgierige fans over de gehele wereld. Het team van Motorsport Games en Studio 397 is toegewijd om een product te ontwikkelen waarmee gamers het plezier van endurance racing kunnen ervaren. We kunnen niet wachten op het eindproduct!”

Stephen Hood, CEO Motorsport Games: “Het is geweldig om de wereld voor het eerst kennis te laten maken met Le Mans Ultimate. In dit jubileumjaar hebben we nauw samengewerkt met de ACO om de sensatie van de 24 uur van Le Mans en het FIA WEC naar alle fans over de gehele wereld te kunnen brengen. We willen ervoor zorgen dat ze zich vanaf het begin betrokken voelen bij Le Mans Ultimate, door ze mee te nemen op een gamereis met updates en reportages achter de schermen via onze socialmedia-kanalen om de ontwikkeling en de opwinding te laten zien die we allemaal hebben bij Studio 397 en Motorsport Games om de beste ervaring voor gamers en motorsportfans te produceren."

Voor meer informatie bezoek https://www.lemansultimate.com of volg @LeMansUltimate op social media.