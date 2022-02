Autosport Awards zetten de sterren van 2021 in het zonnetje

7 februari, Londen - Formule 1-sterren Max Verstappen en Lando Norris sleepten zondagavond de belangrijkste prijzen in de wacht tijdens de 36e Autosport Awards in Londen, waar het jaarlijkse galadiner de beste prestaties van het zinderende raceseizoen 2021 vierde. Meer dan 700 gasten woonden het prestigieuze evenement bij, dat terugkeerde nadat corona er in 2020 voor had gezorgd dat de show virtueel moest plaatsvinden.

Max Verstappen werd door de lezers van het Britse magazine Autosport verkozen tot International Racing Driver of the Year en Lando Norris won de prijs voor beste Britse autocoureur.

Overzicht van de Autosport Awards Foto: Motorsport Images

Norris is, samen met Mercedes F1-ster George Russell, voormalig winnaar van de Aston Martin Autosport BRDC Young Driver Award, waar de grootste talenten elk jaar tijdens een pittige testsessie op Silverstone om strijden. Zondagavond voegde Zak O'Sullivan zich bij deze twee huidige sterren op de erelijst van deze prestigieuze Award, naast legendarische oud-winnaars als David Coulthard en Jenson Button. O'Sullivan wint 200.000 pond voor zijn racebudget van 2022 en een test in een Aston Martin Aramco Cognizant F1-auto.

De Awards werden gehouden op de traditionele locatie in het Grosvenor House Hotel, waar enkele van de meest gerenommeerde persoonlijkheden uit de autosport aanwezig waren.

De Red Bull RB-16B F1-auto buiten de zaal Foto: Motorsport Images

De prijzen en winnaars waren als volgt:

Brits coureur van het jaar - Lando Norris

Internationale coureur van het jaar - Max Verstappen

Rookie van het Jaar - Oscar Piastri

Raceauto van het jaar - Red Bull Racing RB16B

Rallyrijder van het jaar - Sebastien Ogier

Rallyauto van het jaar - Toyota Yaris WRC

Nationaal autocoureur van het jaar - Ash Sutton

Aston Martin Autosport BRDC-award - Zak O'Sullivan

Esports-coureur van het jaar - Frederik Rasmussen

Esports team van het jaar - Coanda Simsport

De Pioneering and Innovation Award ging dit jaar naar Alejandro Agag voor bijdragen aan de lancering en groei van de elektrische autosport. Agag richtte Extreme E en Formule E op, dat nu aan zijn achtste seizoen bezig is en de status van FIA-wereldkampioenschap heeft bereikt. Beide kampioenschappen promoten elektrische voertuigen en stimuleren de technologische ontwikkeling op het gebied van accu’s en elektrische motoren. Extreme E vestigt de aandacht op de klimaatverandering door te racen op afgelegen plaatsen die gevaar lopen door de opwarming van de aarde.

Nieuw bij de Autosport Awards van dit jaar was de Autosport Gold Medal, die wordt uitgereikt voor een leven lang dienstbaarheid aan de autosport en een blijvende nalatenschap. De inaugurele prijs werd uitgereikt aan uittredend FIA-voorzitter Jean Todt voor zijn diensten in drie belangrijke hoofdstukken in de motorsportgeschiedenis: succes in rally's en de 24 uur van Le Mans met Peugeot, dominantie in het wereldkampioenschap Formule 1 in de jaren 2000 met Ferrari en Michael Schumacher, en meer recent twaalf jaar als FIA-voorzitter.

Stefano Domenicali overhandigt Jean Todt zijn prijs Foto: Motorsport Images

De Autosport Awards 2021 worden op woensdag 9 februari om 19.30 uur uitgezonden op Sky Sports F1.

De 2022 Autosport Awards vinden plaats op zondag 4 december.

Max Verstappen, wereldkampioen Formule 1 in 2021, zei: “Ik wil alle fans bedanken die op mijn hebben gestemd als International Racing Driver of the Year. Het was een zeer intens jaar, maar de steun die ik het hele jaar heb gekregen was geweldig. Ik wil ook Red Bull Racing en Honda bedanken omdat ze me een winnende wagen ter beschikking stelden. Het uiteindelijke doel was om het wereldkampioenschap te winnen, het is ongelooflijk dat we dat nu bereikt hebben."

Oliver Ciesla, CEO van Motorsport Network, het moederbedrijf van Autosport, zei: "Felicitaties aan Max, Lando, Jean, Alejandro, en alle andere winnaars. Wat een geweldige avond hebben we gehad. Het is geweldig om te zien dat zo’n grote hoeveelheid van de beste mensen uit de sector samenkomen om een mooi jaar voor de sport te vieren. Het is een enorme inspanning geweest om dit evenement te realiseren, met de voortdurende onzekerheid van de pandemie. Dank aan iedereen die dit evenement mogelijk heeft gemaakt. Bij Motorsport Network is het onze visie om de leidende onafhankelijke stem van de motorsportwereld te zijn en deze prestigieuze avond demonstreert opnieuw onze unieke kracht in de hele industrie."

Oliver Ciesla, Chief Executive Officer Motorsport Network. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images