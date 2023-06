Next Gen Car Update uitgebracht als DLC voor NASCAR Heat 5

MIAMI, FL – 23 juni 2023 – Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), een leidende ontwikkelaar en uitgever van racegames en leverancier van esports-ecosystemen aan officiële raceklassen over de hele wereld, heeft de Next Gen Car Update uitgebracht voor NASCAR Heat 5. Fans krijgen de prachtige kans om kennis te maken met de Chevrolet Camaro ZL1, Ford Mustang GT en Toyota Camry TRD Next Gen-auto's, die in 2022 in de NASCAR Cup Series debuteerden.

De Next Gen-auto heeft het geavanceerde ontwerp en de prestaties van de Next Gen-auto's uit het 2022-seizoen van de NASCAR Cup Series. Spelers krijgen de kans om te strijden in deze technologisch geavanceerde auto's, compleet met hun authentieke livery's en alle teams en coureurs. Dompel jezelf onder in de wereld van NASCAR zoals nooit te voren, terwijl je achter het stuur kruipt van de Chevrolet Camaro ZL1, Ford Mustang GT of de Toyota Camry TRD en tegen je favoriete coureurs racet.

Maar dat is niet alles: de Next Gen Car Update introduceert ook de legendarische dirttrack van Bristol als speelbaar circuit met de 2022 NASCAR Cup Series in de spelmodi Race Now en Online Multiplayer. Zet je schrap voor een bloedstollende ervaring als je je op het uitdagende terrein van de dirttrack begeeft en het tijdens intense wiel-aan-wiel-gevechten opneemt tegen formidabele tegenstanders.

"We zijn verheugd dat we eindelijk de Next Gen Car Update kunnen presenteren aan onze gepassioneerde NASCAR Heat 5-community", zei Stephen Hood, CEO van Motorsport Games. "We weten dat de fans al enige tijd op deze update wachten en we hopen dat zij met plezier de baan opgaan met de Next Gen-auto's van de 2022 NASCAR Cup Series in de nog altijd populaire NASCAR Heat 5 op PlayStation, Xbox en PC."

De Next Gen Car Update voor NASCAR Heat 5 is nu voor €9,99 te downloaden op Steam, de Xbox Store en de PlayStation Store. Spelers kunnen zich meteen onderdompelen in de wereld van Next Gen-racen en in Cup-auto's de uitdaging van Bristol Dirt aangaan.

Bezoek https://motorsportgames.com/nascar-heat-2022/index.html voor meer informatie over NASCAR Heat 5 en de Next Gen Car Update.