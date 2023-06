Le Mans Ultimate onthuld tijdens de 100ste 24 uur van Le Mans

Le Mans, France, woensdag, 14 juni 2023. Le Mans Ultimate – de officiële game van de 24 uur van Le Mans en het FIA World Endurance Championship - werd aangekondigd in de aanloop naar de honderdste editie van de 24 uur van Le Mans (10/11 juni). Fans konden een eerste blik werpen in de aanloop naar de ultieme endurancerace.

Een vroege versie van de game, ontwikkeld door Studio 397 en Motorsport Games Inc., was beschikbaar in de Family Fan Village voor bezoekers om te proberen. Het werd gepresenteerd door Thrustmaster. Het gratis evenement stelde 3200 fans in staat om achter het stuur te kruipen van de Porsche 963 Hypercar of Ferrari 488 GTE op een van de set-ups. De sessie op een virtueel Circuit de la Sarthe bood coureurs de kans om de levensechte actie op het legendarische circuit plaatsvond na te bootsen met de nieuwste producten van Thrustmaster, waaronder het instapmodel T248-stuur of de op maat gemaakte Direct Drive T818 voor simracen.

Onder de mensen die een vroege versie van de pc-game uitprobeerden, waren Porsche Penske Motorsport-coureur Matt Campbell en Porsche Coanda Esports Racing Team-ster Joshua Rogers. Zij voelden de Porsche 963 Hypercar aan de tand. Ferrari was ook vertegenwoordigd. Ferrari Esports-coureurs Timotej Andonovski en Alex Siebel waren aanwezig om feedback te geven over de Ferrari 488 GTE.

Naast de aanwezigheid in de fanzone was er de traditionele persconferentie voorafgaand aan het evenement, georganiseerd door de Automobile Club de l'Ouest (ACO), waar de eerste teaser voor de game werd getoond, samen met nieuws over de kalender van het FIA World Endurance Championship voor 2024 en plannen voor waterstofprototypes van Toyota, de eerste fabrikant die plannen aankondigde voor de nieuwe categorie voor 2026.

Samen met de activatieweek is Le Mans Ultimate ook in Steam live gegaan. Hier kunnen pc-gamers de titel toevoegen aan hun verlanglijstje, zodat ze op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de aanloop naar de verwachte release in december 2023 - bit.ly/LeMansUltimateOnSteam.

Le Mans Ultimate cover Foto: Motorsport Games

Stephen Hood, CEO Motorsport Games zegt, “Na maanden van planning was het fantastisch om de reactie op Le Mans Ultimate te zien, niet alleen van de game-, maar ook van de autosportgemeenschap - voor velen een welkome verrassing in de aanloop naar de 100e verjaardag van de 24 uur van Le Mans. We konden het publiek een vroege versie van de game laten zien en luisteren naar hun verhalen over het iconische evenement, en feedback verzamelen voor de game; het is van vitaal belang dat we dat zo vaak mogelijk doen in de aanloop naar de release. We willen deze ervaring zo realistisch en leuk mogelijk maken en we zullen de feedback van het publiek meenemen en nauw samenwerken met de fabrikanten, het FIA WEC en de ACO om de ultieme ervaring te brengen."

Meer informatie, nieuws en updates over Le Mans Ultimate kunnen gevonden worden op de website, lemansultimate.com of via @LeMansUltimate op de sociale media.