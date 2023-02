Motorsport Games kondigt kwartaalupdate en DLC voor rFactor 2 aan

MIAMI, FL – 21 februari 2023 – Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), de toonaangevende ontwikkelaar van games en esports-competities voor officiële raceklassen over de gehele wereld, heeft vandaag een contentupdate voor rFactor 2 aangekondigd. rFactor 2 is een van de meest authentieke sim racing platforms voor racers van over de gehele wereld.

De contentupdate van dit kwartaal bevat een bijzondere nieuwe raceauto de Honda Civic Type R, de introductie van een laser-scanned versie van Long Beach en een grote hoeveelheid verbeteringen om de game-ervaring van de spelers te verbeteren.

Dankzij de samenwerking tussen het British Touring Car Championship (BTCC), Motorsport Games en Studio 397 is een zevende auto toegevoegd aan de NGTC-spec BTCC-content voor rFactor 2. De Honda Civic Type R is vanaf vandaag beschikbaar. De Honda Civic is een sensationele auto die de afgelopen jaren meerdere titels behaald heeft en nu als FK8 Type R ook in het BTCC succesvol is.

Ook het Long Beach Grand Prix Street Circuit is nu beschikbaar. Het circuit is ontwikkeld met behulp van de meest gedetailleerde laser scan-data, en ter plaatse zijn duizenden foto’s genomen om de meest authentieke visuele ervaring te bieden. Dit nieuwe circuit legt de lat nog hoger qua grafische kwaliteit binnen rFactor 2. Deze baan is volledig in-house gebouwd door Studio 397.

Diverse updates zijn vanaf vandaag beschikbaar in rFactor 2, waaronder:

Nieuw GT3 bandenmodel en eigenschappen

BTCC hybrid boost voor 2022

Cinematics update

Racen tegen unowned content

Nieuw package management

Een trailer voor de rFactor 2 kwartaalupdate van Q1 2023 kan hier bekeken worden.

De prijzen voor de nieuwe content zijn als volgt:

Honda Civic BTCC - €4,99

Long Beach Grand Prix Circuit - €8,99