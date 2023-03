Londen, Engeland – 3 maart 2023: Motorsport Network, een wereldwijd digitaal platform op het gebied van auto- en motorsport en automotive met maandelijks 62 miljoen unieke bezoekers, heeft vandaag Motorsport Business gelanceerd: een nieuw platform om business topics aan te kaarten en B2B-merken die actief zijn in de racerij onder de aandacht te brengen.

Motorsport Business brengt op regelmatige basis organische content van wereldwijde journalisten met perspectieven uit Europa, Amerika, Azië en meer. Iedereen, van insiders uit de industrie tot fans, kan genieten van content in artikel-, video- en podcastvorm. Trends, opinie, exclusieve interview, marktonderzoek en meer: het nieuwe platform is te vinden via een speciaal LinkedIn-kanaal, Motorsport.com en via nieuwsbrieven en sociale media.

Motorsport Network lanceert nieuw platform met focus op business

Vice President of Global Editorial, James Dickens: “We zijn blij ons al zeer uitgebreide Motorsport-business verslaggeving verder uit te breiden. Onze bezoekerscijfers laten zien dat er een groeiende belangstelling is voor deze zakelijke kant van de racerij. We hebben gezien wat de racefan consumeert en bieden hen nu een meer diepgaande berichtgeving op zakelijk gebied. We hebben de handen ineengeslagen met toonaangevende experts op dit gebied en we kunnen niet wachten totdat men ziet wat we produceren.”

Motorsport Network is al vele jaren actief op het gebied van marktonderzoek en thought leadership in de racewereld. Het netwerk loopt sinds 2017 voorop in de samenwerking met rechtenhouders en raceklassen waaronder F1, MotoGP, IndyCar en FIA WEC om wereldwijde fanonderzoeken uit te voeren. Meer dan een miljoen fans hebben gereageerd uit 197 landen wereldwijd, met 330.000 respondenten alleen al in de laatste drie enquêtes over F1, MotoGP en INDYCAR. Met 167.302 respondenten was de Formule 1-enquête niet alleen de grootste enquête in de autosport, maar ook de grootste die ooit in een sport is gehouden.

Ondertussen is Motorsport Netwerk een samenwerking aangegaan met de Financial Times om het Business of F1 Forum naar Formule 1-races te brengen, waaronder de Grands Prix van Monaco en Abu Dhabi in 2022, met sprekers als Greg Maffei, CEO van Liberty Media, Stefano Domenicali van de F1 en Mohammed ben Sulayem, voorzitter van de FIA.