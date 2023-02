Twee Nederlanders in talentenprogramma FIA voor officials

Het High Performance Programme is in het leven geroepen door FIA-president Mohammed Ben Sulayem, nadat er in 2021 veel te doen was over de wijze waarop de Formule 1 Grands Prix werden geleid. In totaal zijn 24 trainees opgenomen in het programma uit zeventien verschillende landen: acht stewards en zestien race directors. Hierbij zitten twee Nederlanders: Claire Dubbelman, die sinds 2017 championship manager is bij de FIA, en Natalie Corsmit, die reeds achttien jaar als steward actief is voor de KNAF.

Afgelopen weekend was de kick-off van het High Performance Programme op het FIA-hoofdkwartier in Genève. Onder leiding van experts van de FIA werden uiteenlopende onderwerpen behandeld, waaronder de wijze waarop race-incidenten worden beoordeeld in het FIA Remote Operations Centre, dat eind 2021 is opgericht om de wedstrijdleiding op het circuit te ondersteunen. Ook waren er workshops van huidige race directors en stewards. Zo gaf onder andere Niels Wittich, die sinds vorig jaar race director is in de Formule 1, acte de présence.

“We hebben een aantal uitdagingen geërfd toen we eind 2021 in functie traden”, laat Ben Sulayem weten over de start van het High Performance Programme. “Één daarvan was hoe Race Control was opgezet. We hebben veranderingen doorgevoerd aan de wijze waarop Race Control opereert en het High Performance Programme ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er de komende jaren een pad is die talenten kunnen bewandelen. Met het High Performance Programme willen we talenten identificeren en opleiden op een manier dat we continuïteit en consistentie creëren, zodat reglementen op een strenge en goede manier worden nageleefd. De mannen en vrouwen die hebben deelgenomen aan de kick-off in Genève zullen gedurende 2023 en daarna worden begeleid. Zij zijn de officials van de toekomst.”

De 24 kandidaten, waaronder dus Dubbelman en Corsmit, zijn geselecteerd uit een groep van 500 officials afkomstig uit landen over de hele wereld. FIA-adviseur Ronan Morgan: “We moeten ervoor zorgen dat we genoeg race directors en stewards hebben voor de toekomst. De sport groeit snel en is erg populair aan het worden. Als bond moeten we dat tempo zien bij te benen. We hebben echter een groep mentoren die over een schat aan ervaring beschikken, en we mogen onszelf gelukkig prijzen dat zij die ervaring nu overdragen aan de volgende generatie.”

Natalie Corsmit uit Soest (in het blauw) tijdens de kick-off van het High Performance Programme. Foto: FIA