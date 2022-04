Cupra zet in op nieuwe ETCR-titel met eigen Fab Four

Net zoals de Beatles de 'Fab Four' van de muziekwereld werden genoemd, een benaming die universeel is geworden wanneer je vier grootheden op welk gebied dan ook samenbrengt, heeft CUPRA zijn eigen kwartet van fantastische coureurs om de vorig jaar behaalde ETCR-titel te verdedigen.

Mattias Ekstrom, kampioen van het eerste ETCR-seizoen, en Jordi Gene zijn de twee veteranen die ook dit jaar de kleuren van de Spaanse formatie gaan verdedigen. Gene is al vele jaren vaandeldrager van het Spaanse merk, eerst met Seat en sinds de geboorte met Cupra. Afgelopen seizoen eindigde hij als vierde in de eindstand en speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van de Cupra e-Racer.

Tom Blomqvist, Adrien Tambay, Cupra EKS, Cupra e-Racer Foto: Cupra

Voor het nieuwe seizoen heeft Cupra na het vertrek van Mikel Azcona en Daniel Nagy twee coureurs met illustere namen en succesvolle carrières toegevoegd aan de line-up: Tom Blomqvist en Adrien Tambay. Eerstgenoemde is de zoon van wereldkampioen rally Stig Blomqvist. Ondanks zijn leeftijd van 28 jaar heeft hij al geracet in Formule 3, DTM en Formule E, en meer recent in het WEC en de Blancpain GT Series. Hij won in 2018 de 24 uur van Spa en in 2022 de 24 uur van Daytona, terwijl hij in 2021 tweede werd in de LMP2-klasse van de 24 uur van Le Mans.

Tambay is de tweede bekende nieuwe naam bij Cupra, maar bovenal is de zoon van voormalig Formule 1-coureur een uitstekend coureur. Hij was de afgelopen jaren actief in de DTM en diverse GT-kampioenschappen. Dit jaar maakt hij zijn debuut in de elektrische racerij.

De eerste ronde van het ETCR vindt plaats van 6 tot 8 mei op het legendarische Franse circuit van Pau, waar de Cupra e-Racer in een nieuwe livery wordt gepresenteerd. De wagen krijgt een kameleonachtige look, vol verschillende vormen en kleuren, volgens Cupra "een ontwerp geïnspireerd en beïnvloed door de digitale wereld en een revolutionaire verandering in de esthetiek van het merk".