Ekstrom looft Cupra Racing-team na binnenslepen van Pure ETCR-titel

Ekstrom had in de SuperFinal voldoende aan de vijfde plaats om de titel in het volledig elektrische toerwagenkampioenschap veilig te stellen. De Zweed domineerde het weekend op Franse bodem, maar in de beslissende race leek het nog even mis te gaan. Ekstrom kwam in de eerste bocht in aanraking met Philipp Eng, waardoor de Cupra-rijder een lekke band opliep en achteraan het veld moest aansluiten. Een ongeplande pitstop was het gevolg, maar door snel handelen van het team en de uitvalbeurt van Eng stelde Ekstrom de benodigde vijfde plaats veilig.

De nieuwbakken kampioen was na afloop lovend over zijn team dat hij de vereiste 75 procent van de SuperFinal kon afleggen om in aanmerking te komen voor punten: “Ik kreeg zeer goede informatie van het team. Ze vertelden me welke snelheid ik moest aanhouden en dergelijke. Het was spannend want de auto verkeerde niet in opperbeste staat. Het stuur stond niet meer recht en er waren veel vibraties. De rechtervoorband liep bijna van de velg, ik weet ook niet waarom. Het doel was om de auto heel te houden en de finish te halen, aangezien Eng was uitgevallen. Het was voor mij een zeer enerverende laatste race. Ik heb het hele seizoen geprobeerd om het risico te managen. Dit zag ik niet aankomen, maar zelfs op mijn leeftijd word je nog wel eens verrast en realiseer je je dat je nooit voorzichtig genoeg kunt zijn.”

Cupra Racing legde bovendien beslag op de titel bij de fabrikanten. Mikel Azcona en Jordi Gene eindigden als derde en vierde in het coureurskampioenschap. Met drie zeges in vijf evenementen kan de Cupra Leon e-Racer gezien worden als de dominante factor in het innovatieve nieuwe kampioenschap, dat vanaf volgend jaar de FIA World Cup-status krijgt. “Toen ik me in 2019 bij Cupra voegde, was het het doel om samen een auto en team op te bouwen om kampioen te worden in Pure ETCR”, legt Ekstrom uit. “Dat was de missie. Nu, een paar jaar later, is dat ons bij onze eerste poging gelukt. Daar ben ik ontzettend trots op. Het hele team heeft geweldig gepresteerd. Het betekent heel veel voor me dat ik deze trofee aan hen kan overhandigen.”