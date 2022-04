De 15-jarige Severiukhin stond op het podium van het EK in de Algarve toen hij zichzelf op de borst klopte en vervolgens de nazigroet bracht. Het incident werd vastgelegd op de stream en verscheen maandag veelvuldig op social media. De FIA wilde in eerste instantie niet reageren op vragen over het incident, maar heeft inmiddels een statement naar buiten gebracht. “De FIA bevestigt dat het met onmiddellijke ingang een onderzoek ingesteld heeft tegen het onacceptabele gedrag van Mr. Artem Severiukhin tijdens de podiumceremonie van de OK-categorie tijdens de eerste ronde van het FIA Europees kampioenschap karting op het Kartodromo Internacional do Algarve in Portugal. De FIA zal op korte termijn aankondigen welke vervolgstappen in dit geval genomen worden.”

In een korte verklaring heeft de coureur laten weten: “Ik wil graag iedereen iets laten weten na de situatie op het podium gisteren na mijn overwinning. Ik heb de race om het Europees kampioenschap gewonnen en was heel blij. Ik kom uit Rusland, ik heb mijn team en familie uit Rusland bedankt. Iemand zag een verkeerd gebaar in mijn acties, maar zo is het niet. Ik heb ze bedankt. Ik ben een Rus, ik kom uit Rusland en ik sta achter mijn land.”

Ward Racing, het team waar Severiukhin voor reed, heeft aangegeven de samenwerking met de coureur per direct te stoppen. "We vinden het gedrag van de coureur beschamend en zullen passende sancties tegen hem opleggen", laat het team weten. "We veroordelen zijn gedrag ten zeerste." De Russische autosportfederatie RAF heeft ook onderzoek ingesteld naar het incident en komt op een later moment met een verklaring.

Severiukhin komt uit Rusland, maar rijdt onder de Italiaanse vlag mee in wedstrijden van de FIA. Dat komt vanwege de sancties die naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne ingesteld zijn. Deelnemers uit Rusland en Belarus mogen wel degelijk meedoen in FIA-evenementen, maar moeten een convenant tekenen waarin ze verklaren "achter de FIA-waarden staan ten aanzien van vrede en politieke neutraliteit" te staan. Nikita Mazepin verloor door de sancties zijn zitje bij Haas F1, ook enkele andere grote Russische teams hebben zich teruggetrokken naar aanleiding van de oorlog die eind februari door Poetin gestart is.

Bekijk hier het incident: