Cupra EKS scoort overtuigende zege bij FIA ETCR-opener in Pau

Het team onder leiding van Mattias Ekstrom hield op het stratencircuit van Pau geen spaan heel van de concurrentie tijdens de opening van een nieuw seizoen van het elektrische toerwagenwereldkampioenschap. Naast de overwinning van Ekstrom scoorden teamgenoten Adrian Tambay en Tom Blomqvist de tweede en derde plaats. Daarmee legde de formatie beslag op de eerste constructeurstrofee van het seizoen.

Hoewel het misschien klinkt als een eenvoudig weekend voor de Spaanse renstal, wees de praktijk anders uit. Het niveau van het deelnemersveld is aanzienlijk gestegen met de komst van rijders als Bruno Spengler en Maxime Martin, die allebei beschikken over een grote hoeveelheid DTM-ervaring. Ook veteranen als Mike Azcona, die in de wintermaanden Cupra verliet voor Hyundai, en Jean-Karl Vernay meldden zich in de top.

Race action Foto: Cupra

In de strijd om elke milliseconden ging Jordi Gene in de vierde EKS Cupra te ver en crashte in de chicane, waardoor zijn race er voortijdig op zat. In dit kampioenschap worden de auto’s gedeeld door twee rijders. Het incident van Gene zorgde ervoor dat het Cupra EKS-team de wagen in recordtempo moest opbouwen zodat Blomqvist ook aan zijn race kon deelnemen. De monteurs leverden een puik staaltje werk af, waarna rookie Blomqvist hun harde werk beloonde met een podiumplaats.

Tom Blomqvist, Mattias Ekström, Adrien Tambay, Jordi Gene, Cupra EKS Foto: Cupra

“Om in ons eerste weekend met Cupra EKS Racing een 1-2-3 te scoren, is een droomresultaat”, zei racewinnaar Mattias Ekstrom. “Uiteraard kan er maar een winnaar zijn en ik ben blij dat ik dat ben, maar Adrian en Tom hebben dit weekend perfect gepresteerd. Daardoor konden we het maximale aantal punten scoren.”

De volgende ronde van het FIA ETCR-kampioenschap vindt plaats op 21 en 22 mei op Istanbul Park.