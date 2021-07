De Vries na puntloos weekend: “We moeten in de spiegel kijken”

Nyck de Vries finishte zaterdag als dertiende in de eerste race in de New York E-Prix en kwam tijdens het tweede treffen niet verder dan de achttiende plaats. Ook teamgenoot Stoffel Vandoorne kwam niet tot scoren. De Vlaming moest tijdens de eerste wedstrijd opgeven met schade aan de auto, op zondag kwam hij als twaalfde over de eindstreep.

Door de nulscore kreeg Mercedes in het kampioenschap een behoorlijk pak slaag. Bij het ingaan van het weekend ging het team nog aan de leiding in het klassement, maar nu staat het Zuid-Duitse merk slechts vijfde in de stand. Bij de coureurs zakte De Vries van de zesde naar de tiende plaats, Vandoorne staat met alleen de double-headers in Londen en Berlijn nog te gaan dertiende in de tussenstand.

“Om heel eerlijk te zijn, dit weekend waren we gewoon niet competitief”, laat De Vries aan Motorsport.com weten. “We kunnen alleen maar in de spiegel kijken, we waren niet sterk genoeg. Dat is gewoon de realiteit. We waren niet competitief genoeg.”

“Om het vliegtuig in te stappen zonder ook maar één punt te hebben gescoord, is meer dan teleurstellend”, voegt teambaas Ian James toe. “Het team is al druk naar de data aan het kijken. We zullen er alles aan doen om weer terug in de wedstrijd te komen. Onze concurrenten hebben wel punten gepakt, waardoor we de jagers zijn geworden in plaats van de prooi.”

Vandoorne liep tijdens het weekend in New York tot twee keer toe een lekke band op, waardoor hij de tweede wedstrijd met oude banden moest rijden. “Ik reed in feite met banden die zaterdag al een hele race hadden gedaan”, aldus Vandoorne. “We kwamen snelheid tekort doordat we worstelden met de rechter achterband. Daar zat voor de start van de race eigenlijk al geen rubber meer op.” Volgens de voormalig Formule 1-coureur was er naast het bandenprobleem ook sprake van een algeheel tekort aan grip. “Het is lastig te zeggen in hoeverre dat een rol heeft gespeeld. Ik weet zeker dat we nog steeds over een goede auto en een goed team beschikken. Het voelt gewoon alsof alles de laatste tijd tegenzit.”