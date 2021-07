Frijns: Maakt mij niets uit als ik Formule E-titel pak zonder zege

De strijd om de Formule E-titel is ongemeen spannend. Na elf van de vijftien races staat de top-vijftien binnen 27 punten van kampioenschapsleider Sam Bird, die de tweede E-Prix in New York wist te winnen. De Brit van Jaguar verdedigt in de laatste vier races van het jaar een voorsprong van vijf punten op Antonio Felix da Costa en Robin Frijns. De Nederlander is een beetje de vreemde eend in de bijt, want als enige rijder in de top-vier van de titelstrijd heeft hij nog geen race gewonnen.

Frijns kende in New York twee moeizame kwalificaties. In de eerste race kwam hij uiteindelijk in vijfde positie over de finish, in de tweede race op zondag knokte hij zich van startplek 21 naar de achtste plek. Dat deed hij in een race zonder noemenswaardige safety car-fases, terwijl geen enkele coureur voor hem uitviel. “Ik ben op pure snelheid naar voren gereden”, concludeerde de Envision Virgin Racing-coureur dan ook in gesprek met Motorsport.com.

Zo blijft Frijns dus in de top-drie van de titelstrijd staan. Dat heeft hij naar eigen zeggen te danken aan zijn consistentie en het ontbreken van technische problemen en onnodige ongevallen. “Consistentie speelt altijd een sleutelrol, dat geldt in ieder kampioenschap. De Formule E is natuurlijk heel moeilijk. Wij hebben echter geen technische problemen met de auto, we gaan niet ineens stuk zoals bijvoorbeeld bij Jean-Eric Vergne [op de startgrid] gebeurde. Dat helpt natuurlijk. We zijn tot nu toe ook niet betrokken geweest bij domme ongelukken. We zijn gewoon behoorlijk consistent.”

Tot dusver wist iedere Formule E-kampioen in dat seizoen minimaal één race te winnen en voor Bird, Da Costa en nummer vier Edoardo Mortara hebben allemaal al minimaal een race gewonnen dit seizoen. Frijns zou in theorie dus de eerste coureur kunnen worden die de titel pakt zonder zege. Dat zou hij overigens helemaal geen probleem vinden, want een kampioenschap winnen gaat boven alles: “We hebben nog geen race gewonnen, maar het zou me helemaal niets uitmaken als ik het kampioenschap win zonder een race te winnen.”