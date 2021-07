Bird wint tweede E-Prix van New York, neemt leiding in klassement over

De 34-jarig Sam Bird kende een slechte zaterdag. Hij kon in de eerste New Yorkse E-Prix geen potten kon breken, maar revancheerde zich zondag door in de Superpole de snelste tijd te klokken en zo de tweede race in The Big Apple vanaf de eerste startplek te mogen vertrekken.

De Brit had gedurende de 37 ronden tellende race de volledige controle en won uiteindelijk met ruim 4 seconden voorsprong op Nick Cassidy. Die laatste was als derde vertrokken, maar had bij de start al de slecht gestarte Mitch Evans (Jaguar) op P2 te pakken. Evans remde echter extreem laat in bocht 1 en wist zijn positie te heroveren.

De race werd vervolgens direct onderbroken voor een safety car, omdat Jean-Eric Vergne bij de start niet was weggekomen. Na de onderbreking van één ronde om de wagen van Vergne weg te halen, hield Bird stand aan de leiding van het veld. Aanvankelijk konden de twee Jaguar-wagens het tempo van de race dicteren, maar Cassidy wilde daar niets van weten en kon kortstondig naar de tweede plaats opschuiven toen Evans naar de zone voor de attack mode reed. Vervolgens kon Evans met zijn extra vermogen eenvoudig terugkeren naar P2.

Lang leek het er op dat Jaguar eenvoudig op weg ging naar een 1-2, maar Evans ging bij het uitkomen van bocht 6 te wijd en botste tegen de muur, waardoor zijn wielophanging linksachter brak. Hij kon nog wel doorrijden, maar werd meteen door Cassidy en Antonio Felix da Costa voorbijgereden, terwijl niet veel later ook de Porsches van Pascal Wehrlein en Andre Lotterer voorbij kwamen. In die volgorde kwam de top vijf niet veel later over de finishlijn.

Robin Frijns reed een prima race. De Virgin-coureur klom op van de 21ste naar de achtste plaats. Mercedes noteerde opnieuw een dubbele nulscore: Stoffel Vandoorne kwam als 12de over over de finish, Nyck de Vries werd slechts 18de.

Door zijn overwinning is Bird de nieuwe leider in het Formule E-kampioenschap, voor Frijns en Felix da Costa op een gedeeld tweede plaats.

Uitslag E-Prix New York, Race 2