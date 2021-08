De Vries herstelt zich van matig optreden in eerste E-Prix Berlijn

Nyck de Vries was het finaleweekend ingegaan met een voorsprong in het kampioenschap van zes punten op de nummer twee Robin Frijns. Zaterdag startte De Vries vanuit het achterveld. Hij wist zich wat naar voren te werken, maar na een touche met Alexander Sims moest hij met een lekke band naar binnen. Uiteindelijk werd De Vries 22e. Hij eindigde puntloos en zag in het kampioenschap de concurrentie naderbij komen.

Zondagmiddag om 15.34 uur start de laatste E-Prix van het seizoen, op het Tempelhof Airport Circuit waarop voor de gelegenheid in tegengestelde richting wordt gereden. Na zaterdag hebben nog veertien coureurs uitzicht op de titel, Stoffel Vandoorne, Oliver Rowland, Andre Lotterer en Alexander Sims zijn sinds gisteren uitgeschakeld voor de titeljacht.

De Vries heeft in het kampioenschap drie punten voorsprong op Edoardo Mortara en vier punten op Jake Dennis. Mitch Evans is na zaterdag vierde, terwijl Robin Frijns naar de vijfde plaats in de tussenstand is weggezakt. Ook Lucas di Grassi, regerend kampioen Antonio Felix da Costa, Sam Bird, Jean-Eric Vergne, Alex Lynn, Nick Cassidy, Rene Rast, Pascal Wehrlein en Maximilian Guenther maken nog kans.

De tweede vrije training is om 09.30 uur. De kwalificatie start om 11.30 uur.

