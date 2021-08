Rowland snelste in laatste training voor E-Prix II van Berlijn

Oliver Rowland, de Engelse coureur van Nissan e.dams klokte op het Tempelhof Airport Circuit een tijd van 1.06.372. Daarmee was hij 0.043 sneller dan Maximilian Guenther (Andretti Autosport). Norman Nato (Venturi) werd derde op 0.087.

Ook de beide Mercedessen van Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne waren op de afspraak. De Vries had in de eerste sessie al de snelste tijd geklokt en werd nu zesde. Teamgenoot Vandoorne klokte de vierde tijd. Jean-Eric Vergne – zaterdag nog polesitter – nestelde zich op P5 tussen de twee zilverpijlen. Robin Frijns kon opnieuw geen vuist maken, de coureur van Envision Virgin Racing werd twintigste.

De coureurs hebben het zondag extra lastig in Berlijn omdat de race-organisatie vooraf al had besloten dat er vandaag op een andere lay-out van het circuit gereden zou worden. Waar zaterdag tegen de klok in werd geracet, gaat het zondag met de klok mee.

De kwalificatie – zoals gebruikelijk erg belangrijk in de Formule E – start om 11.30 uur. De race begint om 15.34 uur. Nyck de Vries is nog steeds leider in de stand om het kampioenschap, met Robin Frijns op de vijfde plaats, maar in totaal veertien coureurs hebben nog zicht op de titel.

Uitslag E-Prix Berlijn - tweede training