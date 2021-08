De Vries na baaldag in Berlijn: "Het kon minder"

De Vries begon met een voorsprong van zes punten aan de voorlaatste race van het seizoen, maar na de kwalificatie was al duidelijk dat het vandaag een lastig verhaal zou worden. In de eerste kwalificatiegroep kwam De Vries niet in het stuk voor, hij moest de race aanvangen vanaf de negentiende startplek. In de race zelf ging het niet veel beter. De Vries beleefde een aanrijding die niet door de tv-camera’s gevangen werd en moest een ongeplande pitstop maken voor een bandenwissel. Met de 22ste positie scoorde De Vries geen punten.

“We hadden een goed tempo en ik probeerde hem in te halen”, gaf De Vries zijn versie van het verhaal in gesprek met Motorsport.com. “Hij was twee ronden heel agressief aan het verdedigen en toen lukte het me om hem te passeren, maar bij het insturen van bocht 1 raakte hij me. Hij verspilde heel veel energie door op die manier met mij te vechten in die fase van de race, dat was gewoon niet slim. Het was onnodig.”

Na twintig ronden moest De Vries binnenkomen. Hij lag op een gegeven moment op de dertiende plaats, maar die pitstop kwam hij niet meer te boven. “Lynn raakte in principe het ventiel van mijn achterband”, vervolgde De Vries. “We hadden misschien tiende kunnen eindigen, maar dat was denk ik het maximale als je kijkt naar onze startpositie.”

"Alleen een snelle auto is niet genoeg"

De stewards onderzochten het incident, maar besloten geen straf te geven. Lynn kreeg echter nog wel een straf omdat hij in het vervolg van de wedstrijd onjuist gebruik maakte van de fanboost. Ondanks de matige zaterdag staat De Vries nog altijd aan de leiding. Zijn voorsprong bedraagt nu drie punten ten opzichte van Edoardo Mortara, die in de race van zaterdag tweede werd achter Audi-coureur Lucas di Grassi.

“Het kon minder”, concludeerde De Vries. “Het plaatje had er absoluut slechter uit kunnen zien na vandaag, dat pakken we mee en hopelijk kunnen we het morgen beter doen.” Daarbij put de Fries moed uit het feit dat teamgenoot Stoffel Vandoorne nog wel een flink eind naar voren reed. “Ik heb geen twijfel over ons pakket, maar een snelle auto is gewoon niet genoeg. Je moet alles perfect doen en zorgen dat ze in de punten eindigt. Dat is een grote uitdaging, maar we moeten zorgen dat we een perfecte race afwerken.”

Ook Robin Frijns van Virgin Racing scoorde geen punten. Hij werd vijftiende.