Di Grassi wint E-Prix I van Berlijn, geen punten voor Nederlanders

Lucas di Grassi was de race op het oude vliegveld in het hart van Berlijn vanaf de derde plaats gestart, achter beide Techeetah-wagens van Jean-Eric Vergne en Antonio Felix da Costa.

In de openingsfase van de race gebeurde er vrij weinig. De Vries en Frijns wisten enkele plekken op te schuiven, maar het was wachten op het eerste echte vuurwerk. Dat kwam pas na twaalf minuten: Pascal Wehrlein en Oliver Rowland kwamen met elkaar in contact, waarna de Porsche-coureur uit Duitsland naar binnen moest. Even later viel de nummer drie in het klassement Sam Bird stil. Hij parkeerde zijn Jaguar op het circuit en dat leidde tot de inzet van een safety car.

Nadat de bolide van Bird was weggehaald, kon de race worden hervat. De Vries had een momentje met Alex Lynn en viel terug tot achter in het veld. Hij dook niet veel later de pits in en finishte uiteindelijk als 22e. Robin Frijns kon niet profiteren van de uitvallers voor hem: de coureur van Envision Virgin werd vijftiende en ook die stek leverde geen punten op voor het kampioenschap.

Kampioenschap volledig open

Ondanks zijn uitvalbeurt blijft De Vries het kampioenschap aanvoeren. Hij staat op 95 punten en ziet Mortara met 92 punten dichtbij komen. Ook Jake Dennis komt – met 91 punten – in de buurt en Mitch Evans heeft nu 90 punten. Frijns blijft op 89 punten en staat nu vijfde. Zondag wacht dan ook een spannende laatste race van het seizoen. Die E-Prix start om 15.34 uur.

Uitslag E-Prix I van Berlijn