Nyck de Vries lag geruime tijd op de twaalfde positie, maar zag een aantal coureurs achter de top-vijf problemen krijgen met de hoeveelheid energie in de batterijen. Dit zorgde ervoor dat de regerend FE-kampioen binnen de kortste keren zesde lag. De Vries wist hiermee de schade naar Edoardo Mortara, die momenteel het kampioenschap leidt, te beperken. Het gat tussen de Italiaan en de Mercedes-coureur bedraagt vijf punten.

De Vries liet na afloop optekenen dat Mercedes al vroeg in de race energie spaarde, maar dat het moeite had met de auto. De Nederlander miste ook nog een attack mode activation, wat nog meer tijdverlies opleverde. "Ik heb gemengde gevoelens, ik vond de auto niet prettig rijden. Het was pittig", legt De Vries uit. "De top-vijf besloot lang door te gaan en wij wilden datzelfde spelletje spelen. Echter achter ons waren ze flink aan het racen. We raakten verstrikt in dat gevecht, dus was het vervolgens lastig om lang door te gaan. Ik miste ook nog een attack mode, wat me een plek kostte en achterstand opleverde."

"Team was vasthoudend"

Volgens de Fries besloot Mercedes Porsche te volgen qua strategie in de uit 40 rondjes bestaande E-Prix. Dit betekende dat er batterij moest worden gespaard op de helft van de wedstrijd. Porsche besloot uiteindelijk voor een andere aanpak te gaan en moest dat later met energieproblemen bekopen, toch pakte het Duitse merk met Pascal Wehrlein wel zijn eerste Formule E-zege en maakte Andre Lotterer er een een-tweetje van voor Porsche. De Vries dankt zijn team dat het wel vasthield aan de oorspronkelijke strategie, waardoor het uiteindelijk toch nog punten pakte.

"Het team was dapper en toegewijd tot het einde. Gelukkig kwamen we weer in de punten, eindigden we met een zesde positie ook waar we waren begonnen en reden we de snelste ronde", vervolgt de titelverdediger. "Er gebeurde van alles in onze race, helemaal toen we in het gevecht kwamen. Onze race verliep met ups en downs, maar het was duidelijk dat Porsche zeer sterk was. Dus om eerlijk te zijn ben ik wel tevreden. Ik denk niet dat we snel genoeg waren, maar het is een degelijk resultaat."