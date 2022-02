De Vries kan leven met P6 in Mexico: “Waren niet snel genoeg”

Na de eerste twee races van het nieuwe Formule E-seizoen bezette Nyck de Vries de tweede positie in het kampioenschap, vier punten achter leider Edoardo Mortara. Het circus reisde voor de derde race van het kampioenschap af naar het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad, waar de Formule 1 ook jaarlijks een bezoek aan brengt. De elektrische klasse reed echter op een iets kortere versie van het circuit. De Vries kwalificeerde zich op de zesde positie, maar lang leek het erop dat hij in de race weinig potten kon breken.

Aanvankelijk viel de coureur uit Uitwellingerga terug tot buiten de top-tien in Mexico-Stad, maar in de tweede helft van de race wist hij de weg omhoog weer te vinden. Door relatief zuinig met zijn energie om te gaan profiteerde De Vries in de slotfase van de extra ronde die gereden moest worden. Hierdoor kon de Mercedes-coureur aan de finish toch terugkeren op de zesde positie, vlak voor landgenoot Robin Frijns. “Ik denk dat we niet echt snel genoeg waren”, concludeert De Vries na afloop van de race in Mexico. “Vanuit dat perspectief gezien was dit een keurig resultaat. Als bonus reden we zelfs de snelste ronde, dus over de gehele linie ben ik tevreden met onze dag.”

Late spin houdt Vandoorne buiten de punten

Teamgenoot Stoffel Vandoorne kende intussen een race om snel te vergeten op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Belg bezette na de eerste twee races van het seizoen de derde plek in het kampioenschap, maar kon in de derde race geen punten op zijn conto bijschrijven. Lange tijd reed Vandoorne wel rond op een positie die goed zou zijn voor punten, maar twee ronden voor het einde viel hij ineens een stuk terug. Uiteindelijk bleek P11 het maximaal haalbare. “Ik ben eigenlijk behoorlijk teleurgesteld. Ik werd tegen het einde met nog twee ronden te gaan in de rondte getikt. Dat is frustreren, want zonder dat moment was ik vijfde geworden”, verklaart Vandoorne waarom punten buiten bereik bleven.

Na drie races in een tijdsbestek van 16 dagen krijgen De Vries en Vandoorne nu ruim 50 dagen rust tot de volgende E-Prix van de Formule E. Op 9 en 10 april staan er twee races gepland in Rome. Vandoorne won daar vorig seizoen de tweede race, de eerste race viel ten prooi aan Jean-Eric Vergne.