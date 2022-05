Mortara wint E-Prix Berlijn, Nederlanders spelen geen hoofdrol

Eduardo Mortara van Venturi Racing mocht de zevende race van het Formule E-seizoen van pole-position vertrekken (zijn allereerste) en wist de voorste plek bij de start te behouden. Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) probeerde in de eerste bocht van de Tempelhof-baan Alexander Sims, die zich verrassend als tweede had gekwalificeerd, te verschalken. Dit lukte niet, maar even later geraakte hij alsnog langs de Mahindra. Ook Nyck de Vries (Mercedes) en Robin Frijns (Envision Racing) kenden een goed begin. De Vries ging in de openingsronde van de twaalfde startplek naar de tiende plaats, Frijns steeg van de P20 naar P15.

Vandoorne rukt op

Voor het activeren van de attack mode - die vier minuten aan 30 kilowatt extra (van 220 kw naar 250 kw) oplevert - diende in bocht 1 een ruime lijn te worden genomen. Dit moesten de piloten twee keer doen, op een moment naar keuze. Het lukte Mortara om de koppositie in de eerste helft vast te houden. Met nog ruim 22 van de 45 minuten te gaan, besloot hij de attack mode te pakken. Het gaf de leiding in handen van André Lotterer, maar Mortara wist met zijn extra vermogen de Porsche-coureur meteen weer terug te pakken.

Tien minuten (31e ronde) voor het einde nam Mortara opnieuw een wijde lijn voor zijn tweede en laatste verplichte attack mode. Ditmaal kwam hij niet alleen achter Lotterer, maar ook achter de van de achtste startplaats opgerukte Stoffel Vandoorne (Mercedes) terecht. Kampioenschapsleider Vandoorne (die in de openingsfase zelfs was teruggevallen naar P12) wist Lotterer te pakken en Mortara aarzelde geen moment; hij ging met de Belg mee en haalde tegelijk met Vandoorne Lotterer in. Twee minuten later was Vandoorne het volgende slachtoffer van Mortara.

Vergne probeert, Mortara profiteert

Jean-Eric Vergne van DS Techeetah kwam in de slotfase opzetten. Nadat hij Lotterer had ingehaald, wist hij ook Vandoorne te pakken dankzij een van de vijf toegekende fanboosts (de andere vier waren voor De Vries, Vandoorne, Da Costa en Mitch Evans). In zijn enthousiasme ondernam Vergne met nog drie ronden te gaan een ultieme poging om Mortara te pakken. Dit lukte niet en bijna moest Vergne zijn gewaagde actie bekopen met een plek verlies.

Dankzij Vergnes actie wist Mortara een gat te slaan. Hij finishte als eerste, zijn tweede zege van het jaar, 1.7 seconde voor Vergne. Op 0.2 van Vergne werd Vandoorne derde. Lotterer eindigde als vierde, voor Evans, Pascal Wehrlein (die een punt kreeg voor de snelste ronde), Sam Bird en Da Costa. Sims wist zijn fantastische optreden in de kwalificatie niet om te zetten in een hoge finish. Hij viel terug naar de negende plek, vlak voor De Vries die daarmee het laatste puntje pakte. Frijns landde als twaalfde op de eindstreep.

Vandoorne blijft aan de leiding van het kampioenschap. Hij staat op 96 punten, drie meer dan Vergne. Evans (82) is derde, Mortara (77) vierde. Frijns (71) is een plek gezakt, naar de vijfde plaats. De Vries (40) blijft achtste. Zondag is de tweede en laatste manche in Berlijn.

Uitslag: E-Prix van Berlijn