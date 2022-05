Regels Formule E-kwalificatie leiden in Berlijn tot ophef

In de knock-outfase van de kwalificatie moesten Jean-Eric Vergne en Alexander Sims het zaterdagochtend in de eerste van twee halve finales tegen elkaar opnemen. Bij hun duel legden beide piloten een ronde over de voormalige Tempelhof-luchthaven af in 1.06.050. Sims was in de eerste sectoren sneller geweest, maar Vergne boekte flink wat tijdwinst in het laatste deel van de baan.

De regel is dat wanneer twee rijders dezelfde tijd klokken in een duel, degene die hem als eerste heeft neergezet doorgaat. Omdat Sims zijn chrono eerder op het scorebord plaatste, mocht hij naar de finale. Daarin moest de Mahindra-coureur het opnemen tegen Edoardo Mortara. Sims verloor het duel voor de pole-position en kreeg de tweede startplek toebedeeld. Vergne moest beginnen vanaf de tweede rij. De DS Techeetah-rijder stapte met stoom uit zijn oren uit de wagen en riep dat hij pissed off was. De regel is volgens hem "de stomste die ik ooit heb gezien".

Later ging hij nog even door bij Motorsport.com-collega's van Autosport. "Er hebben zoveel mensen gekeken, veel vrienden ook, en niemand snapt iets van deze regel. De FIA moet iets bedenken dat slimmer en eerlijker is in zo'n situatie. Kijk bijvoorbeeld naar de tweede snelste tijd van de coureurs in de kwalificatie." In dat geval was Vergne doorgegaan naar de finale. Hij had in de kwartfinales Stoffel Vandoorne uitgeschakeld met 1.05.893. Sims was in zijn kwartfinale tegen Pascal Wehrlein tot 1.05.939 gekomen. In de groepsfase was Vergne vier tienden rapper dan Sims.

Hoewel hij profiteerde van de regel, is Sims het eens met Vergne. "Ik denk ook dat het eerlijker is om naar de tijden van de duels ervoor te kijken", aldus de Brit. "Degene die daarin of in de groepsfase sneller was, moet doorgaan. Het is een interessant vraagstuk."

's Middags in de race nam Vergne revanche. Hij finishte als tweede, achter Mortara. Sims viel terug naar de negende plaats, waarmee hij wel tekende voor zijn eerste punten van het seizoen. Dat hij in de knock-outfase zat, was feitelijk ook een kwestie van geluk. Sims noteerde in de groepsfase de vijfde tijd, daar waar de vier snelsten doorgaan. Doordat Sebastien Buemi werd teruggezet door de organisatie, werd Sims een lucky loser. "De race geeft denk ik beter aan waar ik sta op dit moment", aldus een eerlijke Sims na de wedstrijd.

Zondag is de tweede manche van de E-Prix van Berlijn.