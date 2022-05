Blije Formule E-kopstukken: "Komst van McLaren is een counter"

McLaren maakte haar elektrische avontuur zaterdag bekend. Het Britse merk doet vanaf volgend seizoen mee. Daarmee voegt de firma uit Woking een nieuw hoofdstuk toe aan haar rijke historie. McLaren is al sinds de jaren zestig actief in de Formule 1 en kwam tevens uit in Le Mans, IndyCar en Extreme E. Onlangs was er nog meer goed nieuws voor de Formule E-wereld, want ook Abt en Maserati (samen met Venturi) gaan vanaf volgend seizoen meedoen. Deze opstekers kon de klasse ook wel gebruiken na het verlies van de Duitse grootmachten Mercedes, BMW en Audi.

Counter

"Ik denk dat dit veel zegt", aldus Formule E-oprichter Alejandro Agag over de aankondigingen van de nieuwe deelnemers. "Een paar maanden geleden verloren we helaas een aantal fabrikanten. En zoals het dan gaat in de motorsport, lijkt de wereld te vergaan en alles in tranen te eindigen. De Formule 1 heeft ook zo'n periode gehad, aan het eind van de jaren '00, toen BMW en Toyota plotseling stopten. Dit hadden wij ongeveer een jaar geleden. Iedereen dacht toen: wat gebeurt er?" Dat McLaren gaat meedoen, is volgens Agag dan ook groot nieuws. "Ik zou het een counter willen noemen, met Maserati, Abt en McLaren. Geweldig! Dit onderstreept de kracht van de Formule E als de top van elektrisch racen."

Aanpassingen

Ook Formule E CEO Jamie Reigle loopt momenteel met een grote glimlach door de paddock. "Toen we een jaar of twee geleden een wensenlijst met Alejandro opstelden, stonden McLaren en Maserati bovenaan. Dus we zijn erg enthousiast om ze erbij te hebben." Volgens Reigle vormde het vertrek van een aantal grote namen ook een kans voor de Formule E om verbeteringen door te voeren, waarmee de klasse aantrekkelijker zou worden voor fabrikanten en teams. Zo ging de opzet van de kwalificatie op de schop en is er een kostenplafond geïntroduceerd. Verder werd onlangs in Monaco de nieuwe generatie, veel snellere Formule E-wagens gepresenteerd: de Gen3.

"Een jaar geleden vroeg iedereen zich af: wat is er aan de hand met de Formule E, is de sport nog wel geloofwaardig?", gaat Reigle verder. Volgens hem maakt een kostenplafond het deelnemen voor de teams financieel aantrekkelijker, waarvan het kampioenschap op zijn beurt ook weer profiteert. "De klasse leek erg duur in verhouding tot de output op het gebied van marketing. We hebben daarom de afgelopen twaalf, achttien maanden veel tijd besteed aan het aanpakken van de zwaktes", aldus Reigle.

Het Formule E-kampioenschap heeft dit weekend haar tenten opgeslagen in Berlijn voor race zeven en acht van het seizoen.