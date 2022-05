In kwalificatiegroep A snelde Stoffel Vandoorne naar de snelste tijd. In zijn laatste poging noteerde de Belg een 1.07.115. Ook Robin Frijns verbeterde zich in zijn laatste run en klokte keurig de tweede tijd, gevolgd door Lucas di Grassi en Nick Cassidy. In groep B ging Edoardo Mortara overtuigend naar de beste tijd: de Zwitser zette de klok stil na 1.06.753. Nyck de Vries noteerde een sterke ronde en mocht als tweede door naar de knock-out fase. Antonio Felix da Costa en Andre Lotterer gingen als derde en vierde door.

In de eerste kwartfinale kruisten Vandoorne en Lotterer de degens. De Belg maakte in de eerste bocht direct een fout waardoor hij drie tienden verloor. Die achterstand kon hij nimmer goedmaken en zo werd de leider in de stand om de wereldtitel al vroegtijdig uitgeschakeld. Daarna was het de beurt aan Frijns en Felix da Costa. Ook de Nederlander kende geen vlekkeloze eerste bochtencombinatie, maar hij sloeg daarna sterk terug. Na een spannende strijd zat de Limburger met 0.014 seconden aan de goede kant van de streep en mocht door naar de halve finale. Daarna was het de beurt aan De Vries, die een sterke ronde noteerde en geen moment in gevaar kwam in zijn duel met Di Grassi. Als laatste versloeg Mortara op overtuigende wijze Cassidy en mocht met de snelste tijd eveneens aansluiten in de halve finale.

De eerste halve finale werd een strijd tussen Lotterer en Frijns. De Nederlander had gisteren nog moeite om zijn banden in de juiste window te brengen, maar kwam ditmaal een stuk sterker voor de dag. In de eerste bochten bouwde hij een marge op van ruim twee tienden, maar een foutje in de middelste sector maakte het toch weer spannend. Met een sterke eindspurt verzekerde Frijns zich uiteindelijk toch van de finaleplaats. De Vries moest niet veel later het hoofd buigen voor de man in vorm Mortara. De Nederlander kende geen vlekkeloze ronde en kon weinig uitrichten tegen de ontketende Zwitser. Wel was De Vries sneller dan Lotterer, waardoor hij op de derde stek mag plaatsnemen.

Mortara ongenaakbaar in de finale

Frijns draaide in de finale als eerste het asfalt op. De Envision-rijder begon wat glijdend aan zijn vliegende ronde en liep daardoor direct tegen een achterstand op. Ook in het vervolg van de ronde was Mortara ongenaakbaar, waardoor hij zijn Venturi net als op zaterdag op de pole-position parkeerde. Frijns start daarnaast op de eerste startrij en heeft prima kaarten in handen voor een sterk resultaat in de race.

Startopstelling Formule E Berlijn II 2022: