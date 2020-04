Ook Formule E start online racekampioenschap

Elke race van de Race at Home Challenge vindt op zaterdag plaats en bestaat uit twee aparte evenementen die tegelijkertijd plaatsvinden: in de ene race rijden de Formule E-coureurs tegen elkaar en in de andere komen professionele gamers en influencers uit, aangevuld met ‘gewone’ gamers.

Die laatste groep moet zich in de week voorafgaand aan een race proberen te kwalificeren voor het evenement. De achttien snelste coureurs van deze kwalificatieweek plaatsen zich voor de echte race op zaterdag, waarin ze het dus opnemen tegen de professionele gamers en influencers. De top-drie van elke raceronde plaatst zich automatisch voor de volgende race en de uiteindelijke winnaar krijgt als hoofdprijs de mogelijkheid om in de toekomst tijdens een echt raceweekend een Formule E-wagen te besturen.

De serie start komende zaterdag 18 april met een pre-season test waarin nog geen punten zijn te verdelen. Op 25 april staat vervolgens de eerste van acht wekelijkse Race at Home Challenges op het programma. In het kampioenschap wordt hetzelfde puntensysteem gehanteerd als in de echte Formule E, dus met extra punten voor de pole position en de snelste raceronde. De laatste ronde – de Grand Final – vindt plaats op 13 juni en daarin vallen dubbele punten te behalen.

De Race at Home Challenge is live te volgen op de social media-kanalen van de Formule E. De elektrische raceklasse wil met Race at Home Challenge niet alleen vermaak bieden, maar ook geld ophalen voor UNICEF. De donaties van elke race gaan rechtstreeks naar een aantal noodhulpprojecten van het kinderfonds van de Verenigde Naties.