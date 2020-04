Formule E hoopt seizoen af te sluiten met vijf à zes races

Tot nu toe zijn er dit seizoen vijf races gehouden gedurende vier evenementen, maar het reglement van de volledig elektrische klasse schrijft voor dat er tenminste zes evenementen gehouden moeten worden voordat er een officieel kampioenschap opgemaakt kan worden. De Formule E heeft door het coronavirus al diverse evenementen geschrapt, maar er staan nog drie evenementen op de planning: Berlijn (21 juni), New York (11 juli) en twee races in London (25/26 juli).

In gesprek met Motorsport.com sprak Agag de hoop uit om nog vijf of zes races over twee of drie evenementen te houden. “Voor ons zou het geweldig seizoen om het seizoen af te sluiten met meer races”, aldus Agag. “Dat is het doel. Gaat dat lukken? We weten het niet. Op dit moment is het een misschien. We kunnen het misschien doen in juli, augustus of september. Dat zijn de maanden dat we nog races kunnen organiseren. Ik denk dat we nog vijf of zes races in Europa kunnen rijden of in bijvoorbeeld Jakarta of Seoul. Dat is ons doel, alles staat op dit moment nog open. We hebben natuurlijk een zeer goede band met al deze steden. We staan altijd in contact met hen en alles wordt nu min of meer een jaar opgeschoven.”

Gevraagd of de Formule E prioriteit geeft aan het inplannen van de races in Jakarta en Seoul, waar men betaalt om een race te organiseren, zei Agag: “Dat is complex. We willen het graag en proberen het ook. Vooral Seoul zou heel belangrijk zijn omdat het aantal besmettingen daar flink gezakt is. Maar de vraag is of iedereen daarheen kan vliegen en terug kan keren zonder dat ze in quarantaine moeten. Het hangt heel erg af van de situatie van het moment.”

De Formule E kan in het uiterste geval races houden zonder publiek aangezien de klasse niet afhankelijk is van kaartverkoop. “Het grote voordeel van ons model is dat we niet afhankelijk zijn van kaartverkoop, we kunnen races houden zonder publiek. We zijn flexibel, we kunnen racen op plekken zonder publiek en dat is wat we wellicht doen. Wat dat betreft zitten we goed.”

Met medewerking van James Allen