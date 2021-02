De Vries pakte eerste pole-position in E-Prix van Riyadh

Het Formule E-seizoen gaat later dan aanvankelijk gepland van start in Saudi-Arabië. In de straten van Riyadh is weer een stratencircuit neergelegd en maakten de coureurs hun eerste competitieve meters van dit seizoen. Nyck de Vries begon als favoriet aan de kwalificatie nadat hij de snelste was in beide trainingen, Robin Frijns kwam niet in actie. Voor dit seizoen heeft de Formule E vastgehouden aan het vertrouwde kwalificatieformat. Een groepsfase met vier kleine sessies met elk zes rijders en dan de Superpole.

Groepsfase

De Vries maakte zijn favorietenrol in de tweede van vier groepen alvast waar. De man uit Uitwellingerga kwam in de tweede groep in actie en was met afstand de snelste. Hij klokte een 1.08.786 en stond daarmee fier aan kop. De mannen die daarna kwamen waren nog in het voordeel omdat de omstandigheden beter werden, maar ook zij beten zich stuk op de tijd van De Vries.

Uit de tweede groep kwam alleen Edoardo Mortara nog in de buurt op twaalf duizendsten van een seconde. Uit de derde groep voegde Pascal Wehrlein zich bij de top-zes, René Rast deed dat namens Audi. Nico Müller en Nick Cassidy plaatsten zich vanuit de vierde groep voor de Superpole, maar zij raakten hun snelste tijd kwijt.

Ze waren namelijk snel onderweg toen Sergio Sette Camara zijn wagen aan het eind van de ronde in de barriers zette. Müller en Cassidy raakten hun Superpole-plek kwijt aan Mitch Evans en Alex Lynn. Ook Tom Blomqvist werd terugverwezen omdat zijn snelste tijd geschrapt werd.

Na zijn crash in de tweede vrije training kon Robin Frijns niet in actie komen tijdens de kwalificatie. De Limburger stond op de nominatie te rijden in de tweede kwalificatiegroep, maar Virgin Racing had de wagen op dat moment nog niet klaar, mede omdat een batterijwissel noodzakelijk was. Hij start vrijdagavond tijdens de race vanaf de laatste startplek.

Superpole

Mitch Evans was al uitgestapt, maar moest rap terug naar zijn auto toen hij hoorde van de uitgedeelde straffen aan Müller en Cassidy. De Nieuw-Zeelander perste er geen spectaculaire ronde uit, hij raakte bovendien de muur nog even. Zijn tijd was een 1.09.706. Alex Lynn mocht daarna aantreden en dook onder de tijd van Evans. De Mahindra-rijder was drie tienden rapper.

Het was vervolgens de beurt aan drievoudig DTM-kampioen René Rast. De Audi-coureur was niet bepaald vlekkeloos in zijn snelle ronde, maar klokte wel de snelste tijd. Hij ging ruim vier tienden sneller dan Lynn. Ook zijn tijd bleef niet overeind toen Pascal Wehrlein op de baan kwam. Met de Porsche-wagen was hij 24 duizendsten sneller dan Rast.

Edoardo Mortara mocht als voorlaatste, maar hij eindigde na een rommelige ronde achter Wehrlein en Rast. Nyck de Vries was de laatste die van start mocht gaan en hij was werkelijk een klasse apart in de laatste ronde. De Vries klokte met een 1.08.157 zijn snelste tijd van het weekend en was maar liefst zes tienden sneller dan Wehrlein, met wie hij later op vrijdag de eerste startrij deelt.

“He zijn geweldig begonnen dit weekend, gisteren ging het meteen al heel goed”, zei De Vries. “Dat hebben we meegenomen naar vandaag, ook al waren de omstandigheden in de tweede training heel lastig. Ik wil het team bedanken voor het harde werk, we hebben na de laatste race van vorig seizoen in Berlijn hard gewerkt om beter te worden. Dit is een mooie manier om het seizoen te beginnen, de race is lang en hopelijk kunnen we het vanavond afmaken. Dit is alvast een mooie start.”

De E-Prix van Riyadh begint vrijdagavond om 18.00u NL-tijd.