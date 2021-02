De Vries ging donderdagavond ook al aan de leiding in de eerste oefensessie in de straten van Riyadh, maar vrijdag ging het bij daglicht ook heel aardig. De man uit Uitwellingerga klokte een 1.08.583 en was daarmee weer de snelste. Voor Mercedes over het algemeen was het een positieve sessie. Na De Vries eindigde Stoffel Vandoorne op de tweede plaats met nog een Mercedes-aangedreven bolide op de derde plaats. Die werd bestuurd door Edoardo Mortara. Oliver Rowland werd vierde voor Porsche-rijder André Lotterer.

Sergio Sette Camara was rap onderweg, maar door een wilde actie wist de Braziliaan zich niet te verbeteren. Alex Lynn bleef op de zevende plaats steken voor oud-kampioen Sebastien Buemi. Mitch Evans werd negende terwijl BMW-coureur Maximilian Günther de top-tien compleet maakte.

De tweede vrije training voor de E-Prix van Riyadh werd vrijdag tweemaal onderbroken. Halverwege de sessie ging Nico Müller met zijn Dragon-wagen in de rondte. Hij raakte daarbij de muur en bleef overdwars op het smalle circuit staan. De wagen van Müller kon alleen geborgen worden nadat de wedstrijdleiding de sessie staakte.

Müller keerde niet meer terug op de baan en zag hoe voormalig DTM-teamgenoot Robin Frijns aan het eind van de sessie ook de controle over de wagen verloor. Frijns had op dat moment de twaalfde tijd staan, maar was nog bezig aan een snelle ronde toen hij spinde en zijn auto aan de voor- en achterkant beschadigde.

De schade aan de Virgin-bolide van Frijns is aanzienlijk en het team heeft een race tegen de klok voor de boeg. Tussen de tweede training en de kwalificatie zit namelijk slechts 75 minuten. Vrijdag staat de race aan het begin van de Nederlandse avond op het programma. De start vindt plaats om 18.00u NL-tijd.

Uitslag tweede vrije training Formule E E-Prix van Riyadh