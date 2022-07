Da Costa blijft Vandoorne voor en wint Race 2 E-Prix New York

Antonio Felix da Costa vertrok in een warm New York (29 graden Celsius) van pole-position. Race 1-winnaar Nick Cassidy was in de kwalificatie sneller geweest, maar werd na afloop helemaal naar achteren gezet omdat het team de batterij en radiator had verwisseld. Dat was gebeurd na zijn crash in de slotfase van de chaotische eerste manche. Alexander Sims schoof zo door naar de tweede startpositie. Andre Lotterer en Sergio Sette Camara namen plaats op de tweede lijn. Nyck de Vries startte als zevende, Robin Frijns vanaf P10. WK-leider Edoardo Mortara moest door technische problemen in de kwalificatie vanaf P21 beginnen.

In Race 1 dienden de piloten twee attack modes gebruiken, die gedurende vier minuten 30 kW opleverde. De wedstrijdleiding besloot om voor Race 2, de twaalfde wedstrijd van het jaar, het bij een enkele attack mode van acht minuten te laten.

De Vries en Frijns winnen plekken

Da Costa (DS Techeetah) behield bij de start de leiding, voor Sims. Lotterer kwam slecht weg en liet bijna zijn wagen afslaan. De Porsche-coureur viel terug naar de elfde plaats. De Vries boekte twee plekken winst. Frijns schoof bij de start door naar de negende plaats en won in de tweede omloop nog een plekje. De Vries wist in de derde ronde Sette Camara van zijn vierde plek te beroven. Hij koos in de zevende omloop, met nog ruim een half uur te gaan, voor zijn attack mode. De Fries verloor daarmee geen plekken. Frijns pakte Jake Dennis om daarna zijn attack mode op te rapen. De Envision-coureur zakte met de omweg die hij daarvoor moest nemen twee plekken terug.

Vooraan bleef Da Costa aan de leiding, voor Sims en de Mercedes-bolides van Vandoorne en De Vries. Jaguar-man Mitch Evans haalde met nog 24 minuten te gaan De Vries in. Vandoorne probeerde op dat moment Sims te pakken. De Belg had een minuut later dan Sims de attack mode gepakt en kon daardoor langer beschikken over extra vermogen. Vandoorne deed een poging om Sims voorbij te gaan, maar slaagde niet in die missie. Maar even later lukte het, zonder de attack mode, alsnog.

De Vries bijna tegen de muur

Evans wilde net als Vandoorne Sims pakken, maar verloor bij een inhaalpoging op de Mahindra-piloot zijn vierde plaats aan De Vries. Evens probeerde op het rechte stuk terug te slaan; hij wilde er De Vries aan de linkerkant passeren. De Vries verdedigde en stuurde naar links. Evans raakte de vangrail, maar wist een crash te voorkomen.

Op hetzelfde punt overkwam De Vries een paar ronden later hetzelfde. De Nederlander deed er een poging om derde man Sims in te halen. Ook De Vries wist al zijn stuurmanskunsten te gebruiken en hield zijn Mercedes op de baan. De Vries viel terug naar P5. Door een beuk van achteren van de Jaguar van Bird moest hij ook die plek inleveren. De Vries kwam zo pal voor de neus van Frijns terecht. Frijns passeerde De Vries in de slotfase.

Evans pakte in de laatste ronden de derde plaats van Sims af. Ook Vandoorne probeerde het nog bij raceleider Da Costa. Dit lukte, ook met een fanboost, niet. Da Costa finishte negen tienden eerder dan Vandoorne. Hij tekende daarmee voor zijn eerste zege van het seizoen. Evans werd op 3.5 seconden van het duo derde, voor Sims, Bird, Frijns en De Vries. Dennis arriveerde als achtste. Lotterer wist na zijn rampzalige start nog negende te worden. Mortara werkte zich op van P21 naar de tiende plaats en pakte zo het laatste punt. De Venturi-racer kreeg ook een punt voor het neerzetten van de snelste raceronde (1.10.378).

Twee ronden voor het einde zorgde achterin het veld Lucas di Grassi nog voor wat chaos bij bocht 6. De Braziliaan van Venturi Racing was gecrasht en stond stil op de baan waardoor anderen er niet langs konden. De situatie was snel opgelost.

Vandoorne heeft de leiding overgenomen in het WK. De Belg staat op 155 punten, 11 meer dan Mortara. Evans (139) klom ook een plek ten koste van Jean-Eric Vergne (128), die in de slotfase van Race 2 uitviel. Hij is nu derde. Frijns (104) bezet de vijfde plaats, De Vries (83) is de nummer acht.

Het volgende raceweekend van de Formule E is op 30 en 31 juli in Londen.

Uitslag Race 2, E-Prix van New York