De Vries door, Frijns en Mortara onfortuinlijk

Robin Frijns (vijfde in het WK) en Nyck de Vries (zevende) kwamen bij de groepsfase uit in Groep A, met daarin de oneven nummers in de tussenstand van het kampioenschap. Frijns ging vroeg in de sessie naar P1 met 1.10.051. Toen iedereen voor zijn laatste poging aanzette, stond de Envision-coureur nog steeds bovenaan dankzij 1.09.760. Maar Sergio Sette Camara vond 1.09.566 met zijn Dragon/Penske. Nick Cassidy, zaterdag winnaar van de chaotische eerste race, snelde naar de tweede plek. De Vries werd derde. Het vierde en laatste ticket voor de Duels ging naar Alexander Sims. Frijns - derde in Race 1 - tikte in zijn laatste omloop de muur aan en kwam niet verder dan P6. Ook WK-derde Jean-Eric Vergne en kopman Edoardo Mortara konden gaan douchen. DS Techeetah-coureur Vergne bleef steken op de achtste plaats. Mortara (Venturi) zette door technische problemen geen tijd op de klokken.

Lucas di Grassi leek Groep B op zijn naam te schrijven, maar zijn beste tijd werd hem afgenomen. De Venturi-man viel daardoor terug naar de tiende plaats. Mitch Evans pakte zo de eerste plek. De Jaguar-rijder was tot 1.09.371 gekomen. Antonio Felix da Costa (DS Techeeta) werd tweede, Stoffel Vandoorne in de Mercedes derde. André Lotterer (Porsche) sleepte het laatste Duels-toegangsbewijs uit het vuur.

Pole-man Cassidy helemaal naar achteren

De Vries moest het in de kwartfinales opnemen tegen Da Costa. De titelverdediger uit Friesland haalde alles uit zijn Mercedes, maar maakte een foutje bij bocht 6/7 en moest de winst aan zijn Portugese opponent laten. Sette Camara werd verslagen door Lotterer. Vandoorne moest zijn meerdere erkennen in Cassidy. Met een verschil van 0.006 mocht ook Sims door, ten koste van Evans.

De halve finales werden gewonnen door Cassidy en Da Costa. Zij versloegen respectievelijk Lotterer en Sims. Het duel voor de pole werd overtuigend gewonnen door Cassidy, die met name in de eerste sector erg snel was. De teamgenoot van Frijns noteerde 1.08.584 en was twee tienden sneller dan Da Costa. Daarmee mocht hij zich, net als bij Race 1, ook in Race 2 weer helemaal vooraan gaan opstellen.

Ware het niet dat zijn batterij en RESS-radiator (zijn vijfde) waren vervangen na de crash aan het einde van Race 1. De Nieuw-Zeelander ontving na de kwalificatie hiervoor een gridstraf van dertig plaatsen. Hij zal achteraan moeten beginnen aan de wedstrijd. De rest schuift een plek op. Mahindra-coureur Sims mag naast Da Costa plaatsnemen op de voorste vertreklijn. De Vries start als zevende, Frijns vanaf P10.

Race 2 van de E-Prix van New York City begint zondag om 19.00 uur (NL-tijd).

Uitslag Kwalificatie Race 2, E-Prix van New York City