Vandoorne op jacht naar FE-titel: "Geen ruimte voor fouten"

Komend weekend reist het Formule E-circus naar Londen en staan er twee races op het programma. De seizoensfinale volgt twee weken later in Seoel. Die wedstrijden worden verreden rondom het sportcomplex in Songpa-gu, dat voor de Olympische Spelen van 1988 werd gebouwd. Stoffel Vandoorne leidt momenteel het FE-kampioenschap met elf punten voorsprong op Edoardo Mortara. Teamgenoot Nyck de Vries werd vorig jaar Mercedes kampioen in die raceklasse en Vandoorne hoopt dit jaar dat kunstje te herhalen. Volgens de Belg is het dan wel zaak om er elke sessie bovenop te zitten.

"Er staan nog vier races races op het menu, maar het is zo close op dit moment dat je je geen off-days meer kan veroorloven. Het racen is zo intens geworden, dat je elk weekend, elke kwalificatie, elke training en elke race alles moet geven om te presteren. Dat is mijn doel tot het eind van dit seizoen, daarna zien we wel of het goed genoeg is."

Zijn tweede plaats in New York droeg Vandoorne op aan zijn Mercedes-monteurs. Volgens de coureur hadden ze hem in principe een nieuwe auto gegeven in een poging de leiding in het kampioenschap terug te pakken. In de eerste race beschadigde hij zijn chassis en de monteurs maakten voor de tweede wedstrijd van het weekend een nagenoeg nieuwe auto klaar. De renstal kon de batterijen hergebruiken, waardoor een forse gridstraf hem bespaard bleef. "Dit resultaat was dan ook voor hen, ze gaven me een nagenoeg nieuwe wagen die vanaf de derde training al goed voelde."