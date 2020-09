Deense zege op Mugello in F3, climax in titelstrijd nadert

De eerste helft van de race werd gedomineerd door een duel tussen polesitter Lirim Zendeli en Hughes. Het kwam bij een inhaalpoging van de Engelsman op de Duitser zelfs even tot contact, maar beide rijders konden door met Zendeli nog steeds aan de leiding. Enkele ronden later was het alsnog prijs voor Hughes die de Duitser voorbijging en meteen zijn HWA de sporen gaf. Vesti was inmiddels achter Zendeli opgeklommen naar de derde plaats en ook hij wist de Duitser te passeren en op te schuiven naar P2.

Wat volgde was een nieuw duel om de leiding, dit keer met Hughes als de haas en Vesti als de jager daarachter. De twee wisselden een paar keer van positie, maar het was uiteindelijk de Deen die aan het langste eind trok en zijn derde overwinning van het seizoen pakte, meer dan enig ander coureur in de Formule 3 dit jaar.

Bent Viscaal en Richard Verschoor kwamen op Mugello nauwelijks in het stuk voor. Viscaal was als negentiende gestart en wist de finish niet te bereiken. Verschoor vertrok vanaf P14, wist twee plaatsen te winnen en eindigde dus als twaalfde.

Morgen wordt de laatste race en beslissende race van het Formule 3-seizoen verreden. Bij het ingaan van die laatste race staan Piastri en Sargaent aan de leiding met beiden 160 punten. Ook Theo Pourchaire komt nog in aanmerking voor de titel, hij heeft 151 punten.

Volledige uitslag Formule 3 - Mugello Race 1