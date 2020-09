Hughes wint in drama voor Prema op Monza, Verschoor tiende

Het draaide op Monza uit op een waar slipstreamduel, waarin het Prema-team de grootste verliezer werd. In de openingsfase van de race mengde kampioenschapsleider Oscar Piastri zich in de strijd om de leiding, maar in de tiende ronde werd de Australiër in de rondte getikt door Clement Novalak. Ook de vanaf pole gestarte Michael Belov en David Schumacher werden daarvan de slachtoffers. Schumacher, Piastri en Novalak zagen hun race ten einde komen door de botsing, maar Piastri zou in het kampioenschap geen schade oplopen.

Logan Sargeant leek ondanks zijn 26ste startpositie wel te gaan profiteren, tot een aanvaring met Prema-teamgenoot Frederik Vesti in de negentiende ronde. De teamgenoten waren rondenlang aan het strijden om de derde positie en daarbij ging het er hard aan toe. Het leidde er uiteindelijk toe dat Sargeant zijn rechter achterband kapot sneed op de voorvleugel van Vesti, toen de Amerikaan eindelijk een geslaagde inhaalpoging deed. Beide coureurs vielen als gevolg hiervan uit, waardoor Prema de spullen vroegtijdig kon inpakken.

Vooraan nam Hughes de eerste positie in ronde tien over van Lawson en daarna keek de Brit van HWA Racelab niet meer achterom. Aan de finish had hij een marge van 1.8 seconden op de Nieuw-Zeelander, terwijl Theo Pourchaire een sterke slotfase bekroonde met derde positie. De ART-coureur bleef teamgenoot Alexander Smolyar nipt voor. Lirim Zendeli streed lang mee om het podium en werd uiteindelijk vijfde, voor Alex Peroni en Pierre Louis Chovet op de zevende positie. Roman Stanek legde beslag op de achtste positie, voor Olli Caldwell en Richard Verschoor op de tiende positie.

Verschoor was daarmee de beste Nederlander. Hij startte vanuit de achterhoede na een rampzalig verlopen eerste race, maar hield zijn hoofd koel en klom daardoor op tot het laatste plekje in de punten. Daarvoor rekende hij af met land- en teamgenoot Bent Viscaal. De MP Motorsport-coureur begon vanaf de derde positie, kwam niet lekker van zijn plek en had vervolgens ook niet het tempo om de strijd met de mannen voor zich aan te kunnen gaan. Het resulteerde voor Viscaal in de elfde plek.

Uitslag FIA Formule 3 Monza - Race 2