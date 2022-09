Derde F2-pole voor Doohan in Monza, Verschoor klokt vijfde tijd

De Formule 2-coureurs begonnen om 18.30 uur aan de voorlaatste kwalificatie van het seizoen 2022. Vrijwel alle rijders kwamen binnen enkele minuten naar buiten op het Autodromo Nazionale Monza voor hun eerste run, waarin het gros van het veld koos voor twee opwarmronden voordat er aangezet zou worden voor een snelle tijd.

Na de eerste getimede ronde voerde Red Bull-junior Liam Lawson de ranglijst aan met 1.32.959, maar lang zou die tijd niet blijven staan. Met zijn tweede poging dook Richard Verschoor naar 1.32.798, maar ook hij zou niet lang bovenaan blijven staan. Achtereenvolgens pakten Lawson, Theo Pourchaire en Logan Sargeant kortstondig de koppositie, alvorens Vips naar 1.32.018 ging.

Vips keerde uiteindelijk niet als leider terug naar de pits, want Jack Doohan wist met nog 17 minuten op de klok de eerste stek te veroveren door naar 1.31.965 te snellen. Daarmee leidde hij de dans na de eerste runs, voor Vips op een halve tiende achterstand. Sargeant gaf al een halve seconde toe maar was desondanks derde, voor klassementsleider Felipe Drugovich, Pourchaire, Lawson, Amaury Cordeel, David Beckmann, Jehan Daruvala en Verschoor op de tiende stek.

Pas een kleine negen minuten voor het einde van de sessie keerden de coureurs terug voor hun tweede run. Daarin wisten vrijwel alle coureurs zich meteen te verbeteren en dat leidde ook tot een nieuwe reeks positiewisselingen aan het front. Ayumu Iwasa pakte aanvankelijk de leiding over door 1.31.920 te rijden, maar kort daarna namen Drugovich, Marcus Armstrong en Lawson even plaats op de eerste stek. Doohan bewees echter dat zijn ronde in de eerste run geen gelukstreffer was door 1.31.641 op de klokken te brengen.

Alle rijders zetten daarna nogmaals aan voor een tweede vliegende ronde op het tweede setje banden. Iwasa was bezig met een goede verbetering, maar in de Parabolica verloor de Japanner de macht over het stuur waarna hij zijn DAMS-bolide in de bandenstapels zette. De kwalificatie kwam daarmee ten einde en Doohan verzekerde zich zodoende van zijn derde pole van dit seizoen, voor Lawson en Armstrong.

Drugovich en Verschoor klokten de vierde en vijfde tijd, maar moeten vrezen voor een straf omdat zij zich verbeterden terwijl er met gele vlaggen werd gezwaaid voor Iwasa. Daruvala eindigde op de zesde stek, voor Iwasa en Vips. Ook nummer negen Sargeant moet vrezen voor een straf wegens het verbeteren van zijn tijd onder geel, terwijl Frederik Vesti de top-tien completeert.

De Formule 2 werkt dit weekend zoals gebruikelijk twee races af. De zaterdagse sprintrace begint om 18.00 uur.

Uitslag - Kwalificatie Formule 2 Monza