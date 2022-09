Drugovich kampioen Formule 2, Vips wint sprintrace

Frederik Vesti mocht de Formule 2-sprintrace vanaf pole-position starten nadat hij zich als tiende kwalificeerde. Voor de sprintrace wordt de top-tien van de kwalificatie op vrijdag omgedraaid. Bij Felipe Drugovich was de spanning groot, want zaterdag was de eerste kans waarop hij kampioen kon worden.

De start van de sprintrace verliep zeer chaotisch. Logan Sargeant kwam beroerd weg vanaf zijn tweede startpositie. In de eerste chicane ging het achterin het veld mis voor Tatiana Calderon en Olli Caldwell. De coureurs haakten in elkaar en konden al uitstappen. Een paar bochten later maakte titelfavoriet Felipe Drugovich contact met Armaury Cordeel. Voor Drugovich was het einde wedstrijd omdat zijn ophanging brak. De safety car kwam meteen naar buiten.

Bij de herstart schoot Jüri Vips Vesti voorbij en pakte hij de leiding. Theo Pourchaire, de enige die Drugovich nog van de titel kon houden, probeerde zich naar voren te vechten en raakte met zijn voorvleugel de achterkant van Cordeel. Beide heren konden zonder schade door. Dat kon niet gezegd worden over Clement Novalak en Ralph Boschung. Bij het aanremmen voor de tweede chicane sneed Boschung de teamgenoot van Drugovich volledig af. Novalak verloor zijn voorvleugel en had een lekke band, Boschung kreeg problemen met het stuur. Voor beide heren was het einde wedstrijd, en de dag van MP Motorsport was voorbij, nog voordat de wedstrijd op de helft was.

In het middenveld ontstond een ouderwetse DRS-trein. Op het hoogtepunt, laten we het de spits noemen, reden de nummers drie tot en met zestien allemaal binnen een seconde van elkaar. Richard Verschoor rukte op met een aantal gewaagde acties. Toen hij op Ayumu Iwasa stuitte ontstond een lastige situatie. Eerst verremde de Japanner zich en gaf hij de positie niet terug. Later pakte Verschoor hem alsnog maar was hij degene die wijd ging. Het probleem loste zich vanzelf op doordat Iwasa steeds verder terugviel. Het zorgde voor een inhaalfeest verzorgd door Verschoor, Marcus Armstrong, Jack Doohan en Liam Lawson. Aan het einde van de race kreeg Iwasa alsnog een tijdstraf.

In de vijftiende ronde kon Drugovich de champagne toch ontkurken. In gevecht met Lawson ging Pourchaire door het grind bij de exit van de eerste chicane en viel hij ver terug. Hierdoor kan hij Drugovich niet meer inhalen in het kampioenschap en is de Braziliaan officieel kampioen in de FIA Formule 2. Het is voor het Nederlandse MP Motorsport de eerste keer dat ze een rijderstitel binnenhalen. Jüri Vips is na de herstart nooit meer in de problemen gekomen en pakte een strakke overwinning. Frederik Vesti en Jehan Daruvala maakten het podium compleet. Verschoor eindigde op de vijfde positie.