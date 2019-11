Sette Camara topt laatste F2-kwalificatie, De Vries op derde rij

Nu de titel reeds in handen is van Nyck de Vries, staat er in Abu Dhabi niet al te veel meer op het spel. Toch willen de jonge talenten het seizoen zo goed mogelijk afsluiten. Sergio Sette Camara kan in elk geval met een goed gevoel aan de race beginnen, want de Braziliaan was in de kwalificatie zijn concurrenten te snel af. In de laatste run noteerde hij een 1.49.751 en verwees Callum Ilott naar de tweede plaats. De Brit stond na de eerste serie runs bovenaan en verbeterde zichzelf in de tweede poging maar kon niet voorkomen dat de DAMS-coureur er met de pole vandoor ging.

Nyck de Vries kon zich niet echt mengen in de strijd om de eerste posities. De Nederlander stond na de eerste runs vijfde en verbeterde zichzelf in de eerste twee sectoren in zijn tweede vliegende ronde. Een minder laatste deel zorgde ervoor dat hij zijn eigen tijd slechts nipt verbeterde. Guan Yu Zhou kwam hem nog voorbij, waardoor de kampioen genoegen moet nemen met de zesde plaats. Louis Deletraz en Nobuharu Matsushita vertrekken vanaf de tweede rij. Nieuwbakken Williams F1-coureur voor 2020 Nicholas Latifi eindigde als zevende.

Uitslag kwalificatie F2 Abu Dhabi