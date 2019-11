Recidivist Raghunathan ontloopt nieuwe schorsing in F2

Raghunathan werd na de vijfde race van het seizoen al uitgesloten van de wedstrijd op de Red Bull Ring. De regels, in principe voor de Formule 1 geformuleerd, spreken van een evenement en niet van een race, waardoor hij destijds zowel de sprint- als de hoofdrace aan zich voorbij zag gaan.

Na de eerste wedstrijd in Paul Ricard, waarin Raghunathan zijn twaalfde strafpunt mocht bijschrijven, kon hij nog wel deelnemen aan de tweede race en werd hij pas geschorst voor het volgende evenement. Dat was overigens een historisch moment: nog nooit werd een coureur geschorst middels het strafpuntensysteem.

Min of meer hetzelfde gebeurde in Abu Dhabi, waar hij na de vrije training weer op twaalf punten kwam te staan. Maar doordat het betreffende 'evenement' al aan de gang was, kan hij niet worden uitgesloten van races die onder datzelfde evenement vallen. Het betekent dus dat Raghunathan gewoon van start kan tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi, Aan het einde van het seizoen worden bovendien alle strafpunten kwijtgescholden, waardoor hij helemaal niet zal worden geschorst.

Raghunathan kreeg zijn extra strafpunten in Abu Dhabi trouwens omdat hij een proefstart uitvoerde terwijl er nog twee wagens voor hem stonden op de startopstelling. “De coureur werd gewezen op het feit dat dit bijzonder gevaarlijk is en dat wordt niet getolereerd door de stewards”, gaf de wedstrijdleiding aan.

“De gevestigde standaard voor het rijden in deze serie zou hoger moeten zijn op dit moment het geval is”, stelde de wedstrijdleiding. Raghunathan gaf volgens het communiqué aan dat de wagen voor hem al rolde, wat de stewards ontkennen. Bovendien wordt hem ook zwaar aangerekend dat hij geen vaart minderde, zelfs niet toen hij de wagen voor zich passeerde.

Met medewerking van Jack Benyon